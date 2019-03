CAMERINO - La scrittrice protagonista della giornata nazionale in ateneo con "Il cortile di Edy", Aism e Anas

“Emily è una ventenne impegnata a godere della giovinezza e a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione e amicizia. Il mondo sembra però crollarle addosso quando un giorno le viene diagnosticata una “strana” patologia. Ma Emily, spinta dall’affetto di amici e genitori, non ci sta”. E’ il tema del romanzo Sedotta e sclerata di Ileana Speziale che è stato presentato nella sala del rettorato dell’università di Camerino in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Emily ha voluto non mancare all’invito dell’ateneo, portando il suo contributo a favore della ricerca scientifica e contro i pregiudizi legati alla sclerosi multipla. A fare gli onori di casa il pro rettore Andrea Spaterna e il direttore generale Vincenzo Tedesco, che hanno tratteggiato i contenuti del romanzo usandoli come spunto per significare l’importanza della prevenzione ma soprattutto delle relazioni sociali necessarie per sostenere i soggetti colpiti da una patologia. A rappresentare le istituzioni l’assessore ai Servizi Sociali di Camerino Antonella Nalli ed il sindaco di Ascoli Guido Castelli.

Protagoniste della giornata le associazioni di promozione sociale “Il cortile di Edy”, con la presidentessa Edy Renzetti, Aism con Francesca Persichini, Anas con il presidente regionale Marche, Marco Quacquarini. Sempre per Anas, ha portato un accorato saluto il presidente della Consulta Nazionale Franco Iona. A moderare il convegno Umberto Berrettini, primario di Cardiologia all’ospedale di Camerino. In chiusura, l’autrice è stata omaggiata con un prezioso riconoscimento offerto dalla ditta “Dora Lombardi gioielli”. Anche il pro rettore, Andrea Spaterna, a nome di tutto l’ateneo, ha consegnato ad Ileana dei cadeau in ricordo dell’evento. Un particolare saluto l’autrice lo ha rivolto a Francesco Comberiati, artefice della manifestazione.