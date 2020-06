MACERATA - Il progetto sarà incentrato sulle tradizioni e animerà le stanze del borgo con esposizioni, racconti, musiche e poesie nei pomeriggi dall’1 al 3 marzo

Il nuovo progetto, dal nome “Voci D’Altri Tempi” presentato dall’Ecomuseo Villa Ficana di Macerata, sarà incentrato sulle tradizioni e animerà le stanze del borgo con esposizioni, racconti, musiche e poesie nei pomeriggi dall’1 al 3 marzo, dalle ore 15 alle 19. In programma l’esposizione delle poesie di Cesare Angeletti “Cisirino” con l’intervento dell’autore nel pomeriggio del 2 marzo (ore 16.30), le fotografie storiche e le visite a una tipica abitazione del borgo allestita come una casa dei primi anni del novecento con stimoli sensoriali. L’evento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, Macerata Musei e con il Comune di Macerata che hanno fornito materiali audio, fotografici e testi oltre alla competenza dei rispettivi dipendenti, nell’ambito del progetto Grand Tour Cultura Marche 2018/2019 e nasce per restituire alle comunità locali alcuni documenti rappresentativi delle proprie tradizioni culturali in uno dei luoghi più suggestivi della città di Macerata: il borgo ottocentesco di case in terra cruda Villa Ficana. Durante l’evento sarà possibile anche donare del materiale per proseguire il progetto “Ti racconto le mie tradizioni” così da continuare ad arricchire l’Archivio dei beni Immateriali dell’Ecomuseo Villa Ficana. L’Ecomuseo – dal 2016 parte integrante della rete Macerata Musei – vuole conservare e valorizzare i luoghi, far conoscere le tecniche costruttive e la storia, ma anche suscitare la partecipazione attiva degli abitanti, essendo un centro di documentazione sulle tradizioni locali. Il Progetto Gran Tour Cultura è organizzato dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura e il Mab Marche (l’Associazione che riunisce Musei Archivi e Biblioteche). Maggiori informazioni sul sito, sulla pagina Facebook @EcomuseoVillaFicana o al numero 0733470761.