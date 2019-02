CIVITANOVA - E' morto improvvisamente ieri a 69 anni, è stato membro del direttivo della Confcommercio e speaker radiofonico. Da tempo viveva a Tolentino, il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo

Addio a Giorgio Di Angilla, storico commerciante e consigliere comunale, aveva 69 anni. È scomparso ieri all’improvviso a causa di un malore in casa. Di Angilla, di origine veneziane, civitanovese acquisito dal 1967. Appassionato fin da giovane della politica, aveva militato nel movimento giovanile della Democrazia cristiana. Aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Civitanova. Commerciante in corso Umberto I, fino alla metà degli anni 90, membro del direttivo della Confcommercio con figure storiche come Angelo Fulvi, Cenzino Morresi, Aldo Regnicoli. Speaker radiofonico di Radio City Marche, fra i fondatori dell’Inter club Dragoni e del cb club Hf, associazione molto attiva nella protezione civile locale e nazionale. Da 15 anni viveva a Tolentino al fianco della moglie Cesira, circondato dall’affetto dei parenti “acquisiti” , che non hanno aspettato un solo istante ad accoglierlo nella loro dimora, da “sfollato” a seguito del terribile terremoto. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo a Tolentino.