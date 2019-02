SERIE D - La doppietta di Bugaro e l'acuto di Margarita decisivi nel 3 a 1 sulla Sammaurese (nel finale a segno con Diop). Settima vittoria conscecutiva per la squadra di mister Tiozzoche approfitta del ko della capolista a Recanati per ridurre il gap dalla vetta

Il Matelica cala il tris alla Sammaurese e si porta ad appena cinque lunghezze dalla capolista Cesena, caduta a Recanati (leggi l’articolo). Al Giovanni Paolo II Bugaro è il vero protagonista della prima frazione, vista la doppietta realizzata nell’arco di appena quattro minuti. Nella ripresa invece è Margarita a mettere al sicuro la settima vittoria consecutiva. Solo a ridosso del triplice fischio Diop firma il gol della bandiera ospite. A questo punto torna nel mirino il primo posto in classifica, nonostante i biancorossi di Tiozzo siano ancora in gioco nella Coppa Italia. Mercoledì 27 alle 14.30 è in programma la semifinale d’andata al Martelli di Montova, contro la nobile decaduta lombarda.

La cronaca. In vista dello storico appuntamento alle porte, l’allenatore veneto attua un ampio tourn over. Bugaro invece non fa rimpiangere l’assenza forzata di capitan Angelilli (oggi fascia al braccio di Benedetti), out per squalifica. L’attaccante biancorosso è il trascinatore dell’avvio fulminante del Matelica, che a ridosso del quarto d’ora mette alle corde la Sammaurese. Al primo vero affondo (11′) Bugaro porta avanti i suoi con un eurogol, a conclusione di una bella triangolazione con Dorato, che serve l’autore del vantaggio con un pregevole tacco. Al 15′ ecco il raddoppio: Bugaro piazza la sfera sul secondo palo alla destra di Baldassarri. Al 26′ lo stesso Bugaro prova una conclusione da fuori, la palla fa la barba al palo. La Sammaurese colleziona molti corner ma Avella neutralizza i vari colpi di testa tra cui quello di Benedetti, che nel tentativo di opporsi ad una conclusione ospite chiama in causa il portiere. Ad inizio ripresa Bugaro sfiora la tripletta, calciando malamente da buona posizione su invito di Favo. Poi è Margarita ad andare vicino al gol, dai venti metri calca al volo di sinistro ma non centra lo specchio. L’attaccante aggiusta la mira alla mezz’ora, questa volta (sempre di collo mancino) infila la palla all’angolino e firma il tris. Quindi anche Bittaye cerca gloria personale, Baldassarri dice no e devia in angolo. La Sammaurese prova a reagire e riesce ad accorciare al 44′ con Diop, che approfitta di una disattenzione biancorossa e poco dopo riceve il rosso e finisce sotto la doccia.

Il tabellino

MATELICA: Avella, Visconti, De Luca, De Santis, De Marco, Benedetti, Bittaye, Favo (10′ s.t. Pignat), Dorato, Margarita, Bugaro. A disp.: Luglio, Cuccato, Riccio, Arapi, Santamarianova, Lo Sicco, Demoleon, Florian. All.: Tiozzo.

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin (13′ s.t. Sapucci), Rosini, Santoni, N. Lombardi, L. Lombardi (35′ s.t. Marciari), Errico, Zuppardo, Pieri (21′ s.t. Diop), Louati. A disp.: Hyja, Giva, Alberichi, Hjlai, Pertutti, Toromani. All.: Mastronicola.

TERNA ARBITRALE: Porcheddu di Oristano (Dal Bosco di Verona – Carraretto di Treviso)

RETI: 11′ p.t. e 15′ p.t. Bugaro, 30′ s.t. Margarita, 44′ s.t. Diop.

NOTE: ammoniti: Santoni, Soumahin, Pieri, N. Lombardi, Margarita ; Espulso: al 46’ s.t. Diop. Recupero: 4′ (0’+4′).