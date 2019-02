SAN SEVERINO - Nel complesso serviranno circa 42mila euro per il recupero dello strumento musicale, in disuso da anni, e dell'opera di Bellabarba

Monumenti da salvare, con l’art bonus. Due quelli di San Severino: il Monumento alla resistenza e il pianoforte Erard. Possono aiutare sia i residenti, che imprese e associazioni. Nel complesso servono 42mila euro. Il Monumento alla resistenza di Arnaldo Bellabarba, in arte Arbell, di viale Mazzini ha bisogno di 11.102 euro per essere recuperato. Si tratta di un’opera realizzata interamente in traverse di legno di quercia unite tra loro con bulloni in ferro. A causa dello svuotamento delle parti affogate nel cemento e delle ultime scosse sismiche, l’opera tende ad inclinarsi pericolosamente all’indietro. Il legno è annerito e sporco a causa delle numerose pitture protettive, dello smog e degli agenti atmosferici. Lo smalto rosso risulta ormai quasi totalmente sbiadito o assente. I dieci gradini e le parti in marmo presentano in alcuni punti una colorazione verdastra dovuta alla presenza di muschi e licheni, nonché un diffuso annerimento. E’ invece di 31.720 euro il costo del pianoforte a coda da concerto Sebastian Erard del 1878, custodito al teatro Feronia. Lo strumento è in disuso da anni e non è più in grado di essere suonato. Sono rotte le cerniere del coperchio, nel legno ci sono i tarli, le corde sonno danneggiate, ci sono spaccature nella tavola armonica.

COME DONARE:

Le erogazioni liberali possono essere destinate al Comune di San Severino Marche utilizzando l’Iban IT 28 C 03111 69150 000000007432 e la seguente causale: “Art Bonus – Comune di San Severino Marche – Monumento ai caduti della resistenza di Arnoldo Bellabarba – Codice fiscale o P. Iva del donante – Restauro e consolidamento” oppure “Art Bonus – Comune di San Severino Marche – Pianoforte a coda da concerto Erard-Parigi 1878 – Codice fiscale o P. Iva del donante”.

Le schede dei due interventi sono disponibili ai seguenti link:

https://artbonus.gov.it/1873-monumento-ai-caduti-della-resistenza-di-arnoldo-bellabarba.html

https://artbonus.gov.it/1873-pianoforte-a-coda-da-concerto-erard-parigi-1878.html