La First Aid One Italia Cooperativa Sociale è un’azienda che opera nel settore dei servizi sanitari, su tutto il territorio nazionale. La costante attenzione rivolta ai bisogni dell’utenza fruitrice dei servizi dalla stessa resi, in uno al continuo aggiornamento sui temi sanitari ed all’utilizzo di mezzi, attrezzature, apparecchiature e strumentazione di ultima generazione ed all’avanguardia nel settore consente alla stessa di operare con qualità, sicurezza e risultato, garantendo tempestività, correttezza e puntualità nell’esecuzione dei servizi espletati raggiungendo elevati livelli di soddisfazione del cliente. La First Aid dispone di sedi ed unità operative dislocate lungo la penisola che formano una rete capillare volta ad assicurare una presenza operativa agile ed immediata in grado di garantire affidabilità e soddisfazione del cliente, grazie anche, come detto, all’esperienza vantata nel settore ed alla qualificata ed elevata preparazione di tutto il personale la cui professionalità viene costantemente ottimizzata dalla continua attività di formazione ed aggiornamento nello specifico settore, nonché grazie all’addestramento del personale medesimo, secondo un modello di business, rivelatosi di successo, che implica un approccio integrato e sistemico al servizio.

La First Aid One Italia seleziona le seguenti figure professionali: 20 autisti e 20 accompagnatori. Il personale sarà inserito nell’organico della cooperativa per lo svolgimento di servizi di trasporto non prevalentemente sanitari (Tnps) per l’Asur Marche. L’attività si svolgerà nell’Area vasta 3 (Macerata, Civitanova, Camerino).

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti

– età compresa tra i 21 e i 60 anni

– aver conseguito la patente di categoria B o superiore, certificato di abilitazione professionale Kb (solo per gli autisti)

– possesso di regolare permesso di soggiorno

– certificato di sana e robusta costituzione

– approfondita conoscenza della viabilità del territorio di competenza

– aver conseguito il corso Blsd organizzato secondo le linee guida Irc;

La domanda per la partecipazione alla preselezione potrà essere scaricata attraverso il link https://www.oneitalia.eu/candidature/ e dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica job@oneitalia.eu entro e non oltre il 25/02/2019

