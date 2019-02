CIVITANOVA - Doppio colpo: sparita un'Alfa Romeo Stelvio, poi segnalata a Cerignola. Oro e gioielli presi da una casa in via Isonzo

Furti nella zona sud, la banda “pugliese” colpisce ancora. Rubata una Alfa Romeo Stelvio segnalata nella zona di Cerignola. Nel pomeriggio di ieri, invece, alcuni ladri hanno colpito all’interno di un appartamento in via Isonzo. Il primo furto è avvenuto l’altra sera in via Baracca, traversa di corso Garibaldi: i ladri hanno sottratto una Alfa Romeo Stelvio parcheggiata sotto casa del proprietario. L’uomo però si è accorto del furto solo ieri nella tarda mattinata e si è subito rivolto alla caserma dei carabinieri di via Carnia. I militari hanno tentato di individuare la vettura attraverso il Gps e il segnale riferiva che l’automobile si trovava a Cerignola, in Puglia. In sinergia con i carabinieri del luogo è stato fatto un sopralluogo che però ha dato esito negativo e dell’Alfa Romeo non c’è traccia. Nel periodo compreso fra la notte quando verosimilmente è avvenuto il furto e il momento della scoperta i ladri erano riusciti a coprire le ore di distanza che separano le Marche dalla Puglia e smontare il veicolo. Colpo in appartamento invece nel tardo pomeriggio di ieri in via Isonzo dove alcuni malviventi sono entrati dalla finestra posteriore di un appartamento e sono riusciti a sottrarre monili in oro e altri gioielli per un valore ancora da quantificare. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri di Civitanova.