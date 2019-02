CAMERINO - L’esperimento è stato fatto in occasione dei 150 anni della Distilleria Varnelli alla quale è andato il “Premio Sibilla”. L’intervento del rettore Unicam Claudio Pettinari. Presentato il volume “Gelato di Marca”. L’iniziativa è stata promossa dalla Delegazione di Macerata dell’Accademia Italiana della Cucina

di Ugo Bellesi

La presenza del rettore dell’ateneo camerte, Claudio Pettinari, e di numerose personalità del mondo universitario, della medicina e delle varie professioni, ha dato lustro alla manifestazione, svoltasi nel relais Villa Fornari di Camerino e organizzata dalla Delegazione di Macerata dell’Accademia italiana della cucina, per celebrare il 150° di attività della Distilleria Varnelli che, con i suoi prodotti di eccellenza, ha fatto conoscere il nome delle Marche in tutto il mondo. Alla manifestazione sono intervenuti anche i delegati dell’Accademia di Ancona/Conero, Sandro Marani, e di Fermo, Fabio Torresi, nonché il delegato onorario di Ancona, Mauro Magagnini.

La Delegazione di Macerata ha dato il via agli interventi di saluto sottolineando che dopo 150 anni di vita un’azienda che ha creato ricchezza, ha dato lavoro e realizzato tante iniziative in favore del territorio, forse non meriterà ancora il riconoscimento di “patrimonio universale dell’umanità”, ma per tutti noi marchigiani costituisce comunque un patrimonio prezioso come lo sono le bellezze naturali dei Sibillini, la suggestiva chiesa di Macereto, l’università, il monte Bove o le “due sorelle” sotto il monte Conero. Come vanno considerate patrimonio della nostra gente tutte le imprese che nel tempo hanno creato ricchezza e dato lavoro in questo territorio. E Orietta Varnelli, che subito dopo ha portato il saluto dell’azienda a tutti gli intervenuti ringraziando l’Accademia per l’iniziativa presa, ha sottolineato che, da una recente indagine condotta negli Stati Uniti, la Distilleria Varnelli figura tra le uniche 16 imprese del mondo che hanno superato i 150 anni di vita mantenendo la proprietà sempre alla stessa famiglia. E le iniziative realizzate nel tempo dalla Distilleria di Muccia sono state poi evidenziate da due brevissimi ma intensi documentari.

Il rettore Claudio Pettinari, nel suo applaudito intervento, ha ricordato la collaborazione che sempre c’è stata tra l’università e la ditta Varnelli, come peraltro con tutte le imprese del territorio quando hanno avuto bisogno di ricerche scientifiche sui loro prodotti, o quando c’è stata necessità di creare delle sinergie. «D’altra parte – ha sottolineato Pettinari – un ateneo non può vivere isolato rispetto al territorio in cui opera perché gli scambi di reciproche esperienze o esigenze sono di stimolo per nuove ricerche scientifiche e anche scoperte importanti». E proprio di questo ha parlato Sauro Vittori, docente all’università di Camerino ma anche accademico, elencando tutte le ricerche effettuate per valutare le proprietà dei prodotti Varnelli mettendoli a confronto anche con quelli di altre imprese. I risultati sono stati sempre molto positivi perché è costante la scelta di materie prime di alta o altissima qualità, con il ricorso anche alle erbe specifiche del territorio come ad esempio la genziana. E l’università ha anche creato un’area sperimentale per la coltivazione della genziana (che è protetta e non può essere raccolta nell’area del parco dei Sibillini).

Assai interessante poi l’intervento di Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e dell’arte conviviale, docente di storia e cultura del cibo all’università di Parma, il quale ha presentato il volume “Gelato di Marca” edito da Il Lavoro Editoriale di Ancona con la collaborazione della Distilleria Varnelli e dell’Associazione Gelato artigianale Festival. L’oratore ha esordito partendo dalle origini del gelato soffermandosi poi sulle ricette proposte da Antonio Nebbia ne “Il cuoco maceratese” del 1778, sugli antichi ricevimenti, sulla passione di Leopardi per il gelato, sull’abbinamento liquori/gelato e sul ruolo del Varnelli nella gelateria moderna. Nel volumetto si parla anche del Festival del gelato artigianale di Agugliano e vengono riportate anche alcune ricette di noti gelatieri.

Si è passati poi alla parte gustativa dell’evento e lo staff del ristorante Villa Fornari, ottimamente guidato da Alessio Bottacchiari, è stato messo a dura prova essendo stato proposto, per la prima volta, un intero menù di piatti tradizionali ma con l’inserimento di liquori Varnelli. E la prova è stata superata brillantemente servendo trota salmonata al mandarino Varnelli, risotto all’amaro dell’Erborista, raviolo di faraona al Varnelli, vitellone marchigiano con citronette all’amaro Sibilla, semifreddo al caffè con Varnelli. Anche i vini dovevano essere del territorio ed infatti sono stati serviti Verdicchio di Matelica e Vernaccia di Serrapetrona.

Un piacevole intermezzo c’è stato quando il delegato di Fermo, Fabio Torresi, ha offerto alla famiglia Varnelli una confezione di “Amandovulo”, antico dolce originario di Porto San Giorgio che ora si sta cercando di rilanciare dopo essere stato “abbandonato” per anni. Si tratta di una preparazione a base di farina di mandorle dolci e amare e tante uova, con arancio candito, che ha un sapore delicato all’interno e una ricca copertura di cioccolata e nocciole tritate. Dolce che viene servito sempre con un bicchierino di Mandarino Varnelli.

La manifestazione è andata avanti con la consegna degli omaggi floreali alla signora Elda Varnelli, e alle figlie Gigliola Simonetta, Mari Donatella e Orietta Maria Varnelli, intervenute alla cerimonia con figli e nipoti. Gigliola Simonetta ha poi dato lettura della pergamena con cui la Delegazione di Macerata dell’Accademia ha assegnato alla Distilleria Varnelli il “Premio Sibilla” con il “diploma di eccellenza”. Subito dopo, a conclusione dell’evento, Mari Donatella, responsabile della produzione, ha presentato e offerto alla degustazione, un nuovo liquore ma di antica origine, il Persico, preparato a base di pesche macerate nell’alcool per la durata di circa venti anni. «Sicuramente un liquore da meditazione – ha spiegato il sommelier Claudio Modesti, anch’egli accademico – da centellinare a lungo per poter meglio apprezzare tutti gli aromi che si sprigionano da un prodotto eccezionale». Al momento del commiato non sono mancati gli omaggi di prodotti Varnelli per i commensali.