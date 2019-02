MACERATA - L'uomo era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del commerciante di pesce di San Benedetto. Oggi è comparso per un procedimento su offese e minacce ad una guardia penitenziaria

Giuseppe Farina, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pietro Sarchiè, questa mattina è tornato in tribunale a Macerata. La figlia del commerciante di pesce ucciso gli ha urlato: «Guardami in faccia». A Farina veniva contestato di aver offeso e minacciato un assistente di polizia penitenziaria nel carcere di Camerino (nell’ottobre del 2015). Questa mattina si è aperto il processo davanti al giudice Vittoria Lupi. Presente anche il pm Rocco Dragonetti. In aula c’erano anche la figlia di Sarchiè, Jennifer, e la moglie, Ave Palestini. Il giudice dopo aver aperto il processo ha rinviato l’udienza per verificare se per gli stessi fatti Farina fosse già stato giudicato. Si trattava di una reazione avuta in carcere perché non gli veniva portata la bustina di un medicinale.

«E quanto debbo aspettare per una c… di bustina?», avrebbe detto all’assistente della polizia penitenziaria. E poi in siciliano avrebbe aggiunto: «cuinnutu, rugnusu» e lo avrebbe minacciato di morte. Al termine dell’udienza la figlia di Sarchiè ha urlato «giudice, pm, ricordate che quest’uomo ha ucciso mio padre». Poi a Farina ha detto «voltati, guardami in faccia». L’uomo è però uscito dall’aula senza voltarsi. Presente anche il suo legale, l’avvocato Francesco Voltattorni. Pietro Sarchiè, commerciante di pesce di San Benedetto, era stato ucciso il 18 giugno del 2014 in un agguato a Sellano di Pioraco. Il corpo era poi stato seppellito in località Valle dei Grilli, a San Severino. Per quell’omicidio sono stati condannati sia Giuseppe Farina, che il figlio, Salvatore Farina. Il primo all’ergastolo, il secondo a 20 anni. Nel maggio dello scorso anno le sentenze sono diventate definitive.

(Gian. Gin.)