SERIE D - Il fantasista giallorosso sblocca a fine primo tempo la sfida giocata al Tubaldi, poi Alessandro fissa l'1-1. Consolidata la posizione in zona playoff per i ragazzi di mister Alessandrini

La Recanatese divide la posta in palio contro il Campobasso e si conferma in zona playoff. Al Tubaldi decidono i gol di Borrelli (di testa su angolo di Olivieri) e di Alessandro (in mischia), uno per tempo. Nel finale sono determinanti anche i due portieri Sprecacè e Sposito, rispettivamente su Giacobbe e Pera. I leopardiani salgono a quota 39, a due lunghezze dal terzo posto, e nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Montegiorgio.

La cronaca. Il Campobasso entra meglio in campo ed è subito pericoloso al 3′ ma Cogliati calcia alle stelle. Poi doppia chances sui piedi di Giacobbe: Sprecacè si supera su un colpo di testa ed in seguito su un rasoterra sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I giallorossi affidano la risposta a Sivilla, che, assistito da Olivieri, di mancino mette paura ai lupi rossoblu. A cavallo della mezzora anche Pera prova ad andare in gol, ma la mira è difettosa: prima blocca Sposito poi il diagonale sfiora il bersaglio, decisiva una deviazione di Calzola. La Recanatese sblocca al 38′ grazie all’incornata di Borrelli, che anticipa tutti sull’angolo di Olivieri. Due minuti dopo è Sprecacè a blindare la porta sull’iniziativa di Alessandro. Al 4′ Borrelli serve Pera in area, scoordinato, pallonetto termina sul fondo. Pera va vicino al raddoppio al 5′: scoordinato in area sfiora la rete con pallonetto che termina sul fondo. Al quarto d’ora è ancora Borrelli a creare pericolo, Sposito in due tempi fa sua la preda dal limite (centrale). Il Campobasso però riesce a pareggiare al 23′, quando Alessandro risolve una mischia in area giallorossa. La Recanatese si riversa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio ma Pera di tacco e di testa non ha la fortuna necessaria per battere Sposito. Poi è la volta dei rossoblu: Giacobbe calcia da fuori, Sprecacè risponde presente. Quindi l’ultima azione capita sui piedi di Pera, che dal limite impegna Sposito che fissa il punteggio sull’1-1 finale.

Il tabellino:

RECANATESE: Sprecacè, Dodi (26’ s.t. Rinaldi), Gambacorta (36’ s.t. Monti), Lunardini, Marchetti, Esposito, Pera, Borrelli, Sivilla, Olivieri, Raparo (42’ s.t. Giaccaglia). A disp.: Piangerelli, Nodari, Sopranzetti, Lombardi, Candidi, Gigli. All.: Alessandrini.

CAMPOBASSO: Sposito, Antonelli (24’ s.t. Salvatori), Danucci, Alessandro, Calzola, Magri, Lo Bello, Marchetti, Di Lauri (10’ s.t. Musetti), Cogliati (47’ s.t. Leto), Giacobbe. A disp.: Cutrupi, Di Pierri, Islamaj, Minchillo, Tommasini, Di Paolo. All.: Bagatti.

TERNA ARBITRALE: Lovison di Padova (Tempestilli di Roma 2 – Mari di Roma 2)

RETI: 38′ p.t. Borrelli, 23’ s.t. Alessandro.

NOTE: ammoniti: Giacobbe, Di Lauri, Olivieri, Marchetti (R), Musetti, Pera, Lo Bello. Angoli: 8-6. Recupero: 3′ (0’+3′)