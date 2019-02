Travolta sulle strisce, grave una 25enne

TOLENTINO - La ragazza è stata investita sulle strisce pedonali. E' ricoverata all'ospedale di Macerata

Travolta mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, in gravi condizioni una ragazza di 25 anni. La giovane, albanese, residente a Tolentino, è stata investita sulle strisce pedonali che si trovano all’altezza dell’incrocio di viale Vittorio Veneto, a Tolentino. E’ successo alle 9,30 di questa mattina. A segnalare l’accaduto è la madre della ragazza. A investire la 25enne un uomo che era al volante di una Alfa 156 di colore grigio. Da chiarire i motivi dell’accaduto (sul posto è intervenuta la polizia locale). Secondo quanto riferito dalla stessa ragazza alla madre, il conducente dell’Alfa dopo l’incidente avrebbe spostato la vettura per poi tornare dalla 25enne che ha poi afferrato e trascinato per spostarla da in mezzo alla strada. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi, sul posto il 118 oltre alla Municipale. E’ arrivata anche la madre della ragazza. La giovane è stata ricoverata in ospedale, ha una ferita alla testa, è in prognosi riservata.