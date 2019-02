«Trovare lavoro in dieci passi»

MACERATA - L’Informagiovani del Comune organizza un workshop gratuito di orientamento

L’Informagiovani del Comune di Macerata organizza un workshop gratuito sull’orientamento al lavoro che prevede due appuntamenti distinti.

Il primo incontro, dal titolo Trova il tuo lavoro in 10 semplici passi è fissato per mercoledì 6 febbraio, alle 15, alla sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi – Borgetti in piazza Vittorio Veneto, 2.

Il workshop si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per sapersi muovere in modo efficace e professionale nella ricerca dell’impiego, evitando errori comuni e definendo il proprio obiettivo in modo preciso e mirato.

Sarà Gianluca Antoni psicologo, psicoterapeuta, career coach e formatore a illustrerà ai partecipanti gli esercizi per svolgere un accurato bilancio delle competenze e un’attenta ricerca informativa, in modo da utilizzare tecniche attive che permettano al candidato di farsi conoscere ancor prima che un’opportunità lavorativa venga resa pubblica.

In particolare verranno trattati quattro aspetti: Il bilancio delle competenze cioè come definire un obiettivo professionale e gli strumenti per analizzare le capacità, lo stile personale, gli interessi. i valori, la motivazione, l’ambiente e le modalità di lavoro (teoria e pratica); – la ricerca informativa: strumenti e strategie per raccogliere informazioni sul mercato del lavoro nascosto e delle professioni, l’attività di documentazione, l’intervista informativa e il networking; – la ricerca del lavoro: studiare e realizzare una strategia vincente combinando le diverse tecniche e risorse (autocandidatura, curriculum, mailing, annunci, banche dati, concorsi e creazione d’impresa) e infine la selezione del personale: come prepararsi al meglio al colloquio di lavoro, ai test psicoattitudinali, i questionari di personalità, l’analisi grafologica, le prove di gruppo.

Il secondo appuntamento, “Dall’idea d’impresa al business plan” con il commercialista tributarista Massimiliano Martello, è fissato per mercoledì 20 febbraio.

Info: informagiovani@comune.macerata.it , tel. 0733.256438.