ECCELLENZA - La doppietta dell'attaccante permette ai crèmisi di battere 2 a 1 la Pergolese al Della Vittoria e di approfittare del pari fra Porto Sant'Elpidio e Fabriano Cerreto per tornare al comando del campionato

Altra giornata perfetta per il Tolentino. Minnozzi stende la Pergolese al Della Vittoria, contemporaneamente il Fabriano Cerreto pareggia a Porto Sant’Elpidio. Risultato: i crèmisi guadagnano la vetta e ora vantano un punto di vantaggio sui cartai, dopo averli superati mercoledì nella finale di Coppa (leggi l’articolo). Nella terza giornata di ritorno il protagonista è l’ex attaccante della Samb, che sale in cattedra nella ripresa. Prima sblocca con una giocata volante, poi sgonfia l’entusiasmo degli uomini dell’ex crèmisi Clementi (momentaneo pareggio di capitan Savelli) grazie alla doppietta personale. Una giornata che il Tolentino aspettava da tempo, ma che ora dovrà difendere con i denti già dalla prossima trasferta, insidiosa, contro la Forsempronese.

La cronaca. Il primo tempo offre poche occasioni da gol, le due squadre giocano soprattutto a centrocampo nonostante il campo non sia in ottime condizioni. Da segnalare solo un paio di cross pericolosi di Tartabini, nulla di fatto. La ripresa invece è tutt’altra musica. Già al 4′ il Tolentino passa: Terriaca appoggia di testa per Minnozzi che stoppa e calcia al volo sul primo palo. La reazione ospite è affidata a Savelli, che pareggia all’11 sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il capitano rossoblu è il più lesto a ribadire in rete una spizzata di un compagno, a due passi dalla porta. Neanche il tempo di gioire e Minnozzi riporta ancora in vantaggio la formazione crèmisi. Il bomber raccoglie la sfera, fa secco un avversario e trafigge Pollini. La partita si accende e gli uomini di Mosconi vanno vicini al tris in diverse circostanze. Al 27′ Strano manca il bersaglio, di testa, sul cross di uno straripante Tartabini, poi Bollini si salva sul cross di Capezzani mentre dopo la mezz’ora è il neoentrato Boutlata a divorarsi un gol fatto, sprecando un traversone di Cicconetti.

Il tabellino:

TOLENTINO: Rossi, Tartabini (75′ Capezzani), Ruggeri, Strano, Tortelli, Borghetti, Mastromonaco (Boutlata), Gabrielli, Terriaca (Raponi), Minnozzi (Mariani), Laurenti (Cicconetti). A disp.: Giorgi, Storoni, Bernacchini, Merlini. All.: Mosconi.

PERGOLESE: Pollini, Di Gennaro (Righi), Bucci, Lattanzi, Gambini, Gnaldi, Savelli, Lasku (Carucci), Piergentili (Genchini), Mancini (Trufelli), Boschetti. A disp.: Landini, Tafani, Marini, Bonci, Carletti. All.: Clementi.

TERNA ARBITRALE: Castelli di Ascoli Piceno (Allievi di San Benedetto del Tronto – Alesi di Ascoli Piceno)

RETI: 4′ s.t. e 12′ s.t. Minnozzi, 11′ s.t. Savelli.

NOTE: ammoniti: Gabrielli, Gnaldi, Lattanzi, Lasku, Tortelli, Genchini, Ruggeri. Recupero: 5′ (1′ + 4′).