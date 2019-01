NUOTO - Ottimi risultati per i locali dell'Ippocampo e tante iniziative organizzate nella piscina comunale dalla società Il Grillo in occasione dell'evento dedicato all'ex portacolori e istruttore

Risultati, idea e organizzazione vincenti: la seconda edizione del “Memorial Riccardo Morichetti” è stata eccezionale per la società Il Grillo. La manifestazione ha attirato più di 300 atleti nella piscina di Civitanova, ha regalato belle gare e grandi gioie locali grazie agli Esordienti A ed ha ricordato Morichetti con numerose, nonché lodevoli, iniziative di stampo sociale.

Per la cronaca il trofeo è stato vinto dal Pool Sambenedettese, seconda il Vela Nuoto Ancona e terzi i padroni di casa dell’Ippocampo che, oltretutto, hanno trionfato nella categoria Esordienti A. Il baby civitanovese Filippo Mazzieri ha stabilito la migliore prestazione regionale nella gara dei 50 dorso con il tempo di 30,24 togliendola a Diego Perioli che l’aveva stabilita nel lontano 1997. Il nuotatore ha così realizzato una super tripletta nella specialità, dato che già vantava il crono top nei 100 dorso e nei 200 dorso. L’elenco delle vittorie di atleti dell’Ippocampo è lunghissimo. Per gli Esordienti A Filippo Mazzieri ha vinto i 50 e 100 dorso ed anche i 50, 100 e 200 stile libero; Diamante Straccia ha primeggiato nei 50 e 100 dorso, nei 50 e 100 stile libero. Ancora, Tommaso Gaetani nei 50 e 100 rana, nei 50 e 100 farfalla e pure nei 200 misti, infine Alexandra Manuali è giunta prima nei 50 e 100 rana.

Nella categoria Ragazzi poker di successi per Francesco Pistolesi nei 100 rana, 100 farfalla, 100 stile libero e 200 misti. Leonardo Mercanti si è aggiudicato i 50 stile (più svariati podi) e Joseph Pierangeli si è imposto nei 50 rana. Nella categoria Ragazzi Femmine Ludmilla Santini ha vinto sia i 50 che i 100 rana mentre Elisa Cervellini i 50 farfalla (ed altri podi). Nella categoria Assoluti Linda Colotto ha fatto doppietta, prima nei 50 e 100 rana, Giada Patrizi si è aggiudicata i 200 stile. Il nuoto è stato protagonista ma non l’unico sport della giornata di festa, di gare e ricordo-omaggio. La solidarietà è scesa in campo in senso letterale grazie al torneo di Calcio sociale, una nuova tipologia di calcetto aperta a tutti e basata su regole dallo straordinario impatto sociale. Uno stand di Anffas Sibillini, con prodotti alimentari del territorio confezionati all’interno della loro comunità, è rimasto dalla mattina alla sera ottenendo fondi per la ricostruzione della “Casa del cuore”. Infine da non dimenticare la presentazione del libro “Platero alla Canestra” scritto Matteo Macellari che era stato allievo di Morichetti.