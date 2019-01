SERIE D - I biancorossi vanno a segno con cinque giocatori diversi (Melandri, Florian, Dorato, Bugaro e Favo) nella sfida giocata al Comunale e colgono il primo successo nel 2019, restando a dieci punti dal Cesena capolista

Torna al successo il Matelica. Dopo quattro turni di astinenza i biancorossi mostrano la manita al Montegiorgio, che era reduce da sei vittorie consecutive, cogliendo così il primo successo nel 2019 al Comunale e restando così al secondo posto a meno dieci dal Cesena capolista.

Nel giro di due minuti, dal quarto al sesto, gli uomini di Tiozzo trovano due reti. Prima Visconti sulla destra mette al centro per Melandri che di sinistro al volo non sbaglia e poi, su una punizione di Lo Sicco, l’arbitro vedo un tocco di mano della barriera e assegna il calcio di rigore che Florian trasforma. Il Montegiorgio si fa vedere con Terrenzio al 31’, ma il suo tiro termina ampiamente fuori, e tre giri di lancette più tardi con Mariani dalla distanza, Avella blocca in tuffo. Gli ospiti chiudono in crescendo la prima frazione, colpendo il palo esterno con Sbarbati al 41′ e con la conclusione di Omiccioli al 44esimo disinnescata da Avella. Nella ripresa dopo 120 secondi Florian serve Melandri, il tiro termina a lato. Poi è Sbarbati al 55esimo ad impegnare Avella che devìa in angolo. E’ l’ultimo squillo dei rossoblu perchè poi i locali si scatenano e chiudono l’incontro. Al 60esimo, la punizione di Lo Sicco trova l’incornata del 3 a 0 firmato dal neoentrato Dorato, quattro minuti più tardi Angelilli lancia in profondità un altro neoentrato, Bugaro, che tutto solo avanti al portiere cala il poker mentre al 67esimo Favo stacca di testa su corner e spedisce la sfera alle spalle di Menegatti.

Il tabellino:

MATELICA: Avella, Visconti, Riccio (24’s.t. De Luca), De Santis, Lo Sicco (24’s.t. Pignat), Cuccato, Angelilli (27’s.t. Margarita), Favo, Florian (12’s.t. Dorato), Melandri, Bittaye (41’p.t. Bugaro). A disp.: Luglio, Demoleon, De Marco, Arapi. All.: Tiozzo

MONTEGIORGIO: Menegatti, Vecchione, Ghiani, Omiccioli, Biasiol (37’ s.t. Baraboglia), Terrenzio, Nasic (22’ s.t. Rozzi), Proesmans (1’ s.t. Marchionni), Sbarbati (24’ s.t. Passalacqua), Mariani, Pellizzi. A disp.: Parente, Tassetti, Vita, Tracanna, Albanesi. All.: Paci

TERNA ARBITRALE: Luca Bergamin di Castelfranco Veneto (Camoni e Mangoni di Pistoia)

RETI: 6’p.t. Melandri, 9’p.t. Florian (rig.), 15’s.t. Dorato, 19’s.t. Bugaro, 22’s.t. Favo

NOTE: ammoniti: Biasiol, Riccio, De Santis, Marchionni.