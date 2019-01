CIVITANOVA

Civitagreen parte da Viale Vittorio Veneto. Nei prossimi giorni inizierà il ripopolamento del verde urbano con la piantumazione di nuove specie arboree che negli anni erano state rimosse da viale Vittorio Veneto. La giunta ha deliberato l’operazione per un valore di 7.320 euro. In totale saranno 10 gli alberi che verranno sistemati in viale Vittorio Veneto, la via che dalla zona sud conduce in pieno centro. Ci saranno 4 alberi di pero (Pyrus calleryana) del diametro di 20 centimetri e tre lecci (quercus ilexe) del diametro di 18 centimetri. L’intervento è affidato alla società agricola Torresi Garden srl.