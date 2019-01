LE FERROVIE hanno disposto per domani la fase di emergenza lieve in diverse regioni. Attivo un numero verde

Treni, domani piani neve e gelo lungo la tratta Civitanova-Albacina. Il Gruppo FS italiane sarà al lavoro domani con 750 persone divise tra Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata per far fronte all’emergenza neve. Le ferrovie hanno predisposto la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo. Tra le tratte c’è anche la Civitanova-Albacina. Il Gruppo Fs sottolinea che nelle sei regioni interessate dal maltempo, «nonostante l’attenuazione dei fenomeni nevosi, i servizi commerciali regionali saranno garantiti mediamente al 70 per cento a causa delle ultime nevicate e del pericolo di gelate previste per la notte e la prima mattina di domani». E’ stato attivato un numero verde gratuito: 800 89 20 21.