MACERATA - L'esposizione delle opere di Marco Cingolani resterà aperta negli spazi espositivi del Museo di palazzo Ricci a Macerata concessi dalla Fondazione Carima fino al 6 gennaio 2019

Questo weekend e la prossima settimana offriranno l’ultima occasione per visitare la mostra personale “Projections and visions” dell’artista recanatese Marco Cingolani, allestita negli spazi espositivi del Museo di palazzo Ricci a Macerata concessi dalla Fondazione Carima fino al 6 gennaio 2019. L’artista è il vincitore della prima edizione del Premio Pannaggi/Nuova Generazione, un’iniziativa nata da un’idea dell’associazione “Amici di Palazzo Buonaccorsi” a sostegno dei giovani artisti del territorio per la promozione dell’arte contemporanea nella nostra regione.

La mostra, con il suo percorso raffinato e affascinante fatto di vere e proprie apparizioni di ombre prodotte da sottili equilibri che sottendono architetture instabili, ha riscosso un forte interesse da parte del pubblico ed è stata visitata dagli studenti di varie scuole che ne hanno apprezzato la matrice creativa ma anche etica.

Infatti la scultura di Marco Cingolani richiede rispetto e cura della sua fragilità mentre grazie alla sua energia ideativa, come scrive in catalogo la curatrice Paola Ballesi, con forza si pone “in gara con la scienza, sonda il reale per consegnare ancora una volta all’arte il primato della ‘visione’, quello straordinario spettro immaginativo, quell’unica, insondabile e incalcolabile potenza divinatoria capace di rendere visibile l’invisibile.”