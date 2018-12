CIVITANOVA - La nuova presidente è Mara Melappioni che oggi ha presentato la squadra. C'è anche la ragazza che ha aspettato i 18 anni per diventare donatrice dopo aver visto l'amica morire di leucemia. Come lei hanno fatto tanti suoi coetanei

di Laura Boccanera

Nuovo direttivo per l’Admo Civitanova, domenica banchetto informativo su corso Umberto I. Sono 220 gli iscritti civitanovesi dell’associazione che si occupa di donazione del midollo osseo, 8.800 gli iscritti in tutte le Marche e aumentano al ritmo del 100% ogni anno.

Basti pensare che nel 2018 sono state ben 7 le donazioni che partite dalle Marche hanno donato speranza ad altrettanti malati provenienti da tutto il mondo. La nuova presidente Mara Melappioni ha presentato oggi la squadra con la quale vuole far crescere l’associazione, l’obiettivo: aumentare le tipizzazioni. La motivazione è forte e nasce dal vissuto delle volontarie: la stessa Melappioni nel 2003 ha donato il midollo ad un bambino di 11 anni salvandogli la vita, mentre la segretaria, Laura Baleani, al contrario quel midollo, donato da qualcuno, l’ha ricevuto. Storie che le volontarie racconteranno a tutti coloro che vorranno avvicinarsi all’associazione e per questo domenica dalle 16 alle 20 in corso Umberto I ci sarà un banchetto per sensibilizzare e avvicinare nuovi donatori attraverso l’iter classico che prevede di effettuare un semplice prelievo di sangue per ottenere la propria tipizzazione. Se poi il proprio midollo dovesse risultare compatibile con quello di un paziente si viene chiamati a donare: «si dona una volta sola nella vita, oppure per un familiare qualora vi fosse bisogno, e in realtà è un dono che si fa a se stessi, ancora oggi io non so descrivere a parole quello che ho provato donando il mio midollo ad un bambino – commenta la presidente – quello che ci piace di questa grande famiglia è che tutti lavorano per un obiettivo unico, superiore e inestimabile». Al gazebo domenica passerà anche il dottor Riccardo Centurioni, primario del reparto di ematologia di Civitanova: «questo evento è il primo che organizziamo – continua la presidente – in realtà è stato pensato quasi prima di noi che ci siamo costituiti ufficialmente la scorsa settimana ed è grazie all’interessamento e alla disponibilità di Maria Rosa Berdini che ha pensato a tutte le pratiche che sarà possibile essere presenti. Ci sarà anche una raccolta fondi con la vendita di panettoni il cui ricavato servirà a costituire un fondo per altre iniziative di promozione e informazione». «A breve riusciremo anche a fare le tipizzazioni outdoor con il tampone – ha aggiunto il presidente regionale Elvezio Picchi – come Admo Marche siamo inseriti in un sistema nazionale e sovra nazionale. Sono 400mila a livello nazionale i donatori potenziali, ma non sono comunque sufficienti per il fabbisogno che c’è in Italia». Per donare bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (ma si rimane nel database fino a 55 anni), avere un peso superiore a 50 chili ed essere in buona salute: «Ci sono tantissimi 18enni che danno un esempio bellissimo – ha continuato il presidente regionale – in un’epoca di individualismo tantissimi ragazzi vengono il giorno del loro compleanno per fare la tipizzazione. E’ un segnale e un modo davvero altruista di festeggiare la maggiore età». E difatti la più giovane del nuovo direttivo Admo Civitanova è la 18enne Carolina Fanciullo. Del direttivo fanno parte Mara Melappioni (presidente), Laura Baleani (segretario), Federica Capozucca (consigliera), Giacomina Mira (vice presidente), Giorgia Minervini, Catia Moschettoni (tesoriera), Tony Eucheda. Alla presentazione ha preso parte anche l’assessore al sociale Barbara Capponi: «l’amministrazione è orgogliosa di associazioni come questa sul territorio, la donazione del midollo è qualcosa che non ha prezzo e la vostra è una evangelizzazione laica e cultura preziosa».