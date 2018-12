TERZA CATEGORIA - I ragazzi di mister Cencioni si impongono al Campo dei Pini e difendono il primato del girone E per un’altra giornata

Prestazione autorevole dell’Atletico Macerata, che ieri al Campo dei Pini ha regolato la Nova Camers con un 2-0 all’inglese, difendendo il primato del girone E di terza categoria per un’altra giornata. Il passivo sarebbe potuto essere più ampio, ma la grande mole di gioco prodotta nel primo tempo non è stata accompagnata da altrettanta precisione. Impeccabile il lavoro del pacchetto arretrato che ha concesso occasioni col contagocce e imbastito con tranquillità la manovra, frustrando notevolmente le velleità degli ospiti. Chi temeva un calo di concentrazione dopo l’accesso alla finale di Coppa Marche è stato seccamente smentito, l’Atletico c’è e continua a crescere.

La cronaca – Mister Cencioni ripropone Trifiletti dal primo minuto, dopo la grande prestazione di mercoledì con rigore procurato e gol qualificazione realizzato, per uno spregiudicato 4-2-4. Risponde la Nova Camers con un più prudente 4-5-1. Al 4’ comincia l’assalto Atletico con Miglietta che si invola sulla sinistra, supera il diretto difensore e impegna Fraticelli che si fa trovare pronto ma respinge sui piedi di Piccioni, il numero 9 calcia senza pensarci due volte, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 10’ bella azione sull’asse Miglietta-Trifiletti: sventagliata a tagliare tutto il campo da destra a sinistra, palla ben lavorata e messa in area per chiudere un ampissimo triangolo, Miglietta però è ben contrastato e non riesce a inquadrare la porta. Al 13’ Piccioni parte sul filo del fuori gioco e arriva a tu per tu con Fraticelli, da posizione defilata preferisce servire Firmani al centro, che non arriva per questione di centimetri e la difesa si salva in angolo. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina schema per Zerani che impegna seriamente l’estremo difensore ospite. 24’ bello scambio tra Firmani e Trifeletti sulla sinistra con quest’ultimo che pesca, con un ottimo rasoterra, Miglietta nel cuore dell’area di rigore, la conclusione però non è un granché e Fraticelli libera con i piedi. Al 31’ azione fotocopia per liberare Zerani al tiro da corner, il centrocampista maceratese non perdona per due volte di fila e porta magnificamente l’Atletico in vantaggio. 1-0. Al 42’ Atletico ancora vicino al gol con Trifiletti che da calcio piazzato colpisce la base del palo. Al rientro dagli spogliatoi la Nova Camers prova a scuotersi dal torpore in cui era stata cullata dai padroni di casa per tutto il corso della prima frazione di gioco. Al 48’ Brusciotti chiama in causa per la prima volta Mastrocola che è costretto a deviare in angolo. Al 59’ Tognetti pesca Firmani in posizione favorevole, ma la conclusione è debole e centrale e Fraticelli neutralizza senza problemi. Al 70’ contropiede per Piccioni e Tognetti che scambiano ripetutamente andando a liberare il bomber per la bordata da fuori area che finisce di poco a lato. All’86’ arriva il meritato gol della tranquillità per i padroni di casa, Pascucci intercetta un brutto disimpegno della retroguardia ospite, lascia sul posto due difensori e scarica un gran sinistro che lascia di sasso il portiere e chiude la partita. 2-0. Ci prova un’ultima volta la Nova Camers su calcio di punizione, la palla sfiora la traversa e il direttore di gara decreta la fine delle ostilità

Il tabellino

ATLETICO MACERATA: Mastrocola, Rocchi, Feliziani, Lucentini, Ortenzi, Gigli, Zerani (88’ Zucconi), Miglietta, Piccioni, Trifiletti (46’ Tognetti), Firmani (68’ Pascucci). All.Cencioni

NOVA CAMERS: Fraticelli, Caramanti, Persello, Accaramboni (48’ Carloni), Valzano, Mogliani, Brusciotti, Porfiri (80’ Marconi), Rivelli, Gubinelli (Canullo), Gagliardi (48’ Capuano) (74’ Lapucci). All.Canestrini

Arbitro: Andrea Barbatelli