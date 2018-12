Tolentino, premio per il Rotary

IL RICONOSCIMENTO consegnato dal presidente Ian H. S. Riseley. La “Festa degli auguri di Natale” in programma il 18 dicembre: verranno raccolti fondi per la realizzazione di alcuni service del club a favore del territorio

E’ stato consegnato al Rotary di Tolentino dal presidente del Rotary international, Ian H. S. Riseley, l’attestato per l’attività svolta nell’anno 2017/2018, per aver aiutato il Rotary a fare la differenza nelle vite delle popolazioni del mondo. E grande è la soddisfazione da parte dei rotariani del sodalizio tolentinate per l’ambito riconoscimento ottenuto grazie ai numerosi progetti attuati a favore dei più deboli. Ed ora il Rotary di Tolentino sta organizzando la “Festa degli auguri di Natale” prevista per il prossimo 18 dicembre, alle 20.30, al ristorante “Antica Fornace” di Treia. Una serata all’insegna dell’allegria e dell’amicizia, ma anche della beneficenza. Nel corso dell’evento verranno raccolti fondi per la realizzazione di alcuni service del club a favore del territorio.