SARNANO - "Quando la chimica è bella e utile" il titolo della 21esima edizione del riconoscimento organizzato dal Circolo Culturale Guardiamo al Futuro. Riconoscimento Giacominiano a Francesco Adornato

Il rettore di Unicam Claudio Pettinari vincitore della 21esima edizione del premio San Giacomo, quest’ anno dedicato alla chimica con il titolo “Quando la chimica è bella e utile”. Il convegno, dedicato alla figura di valenza europea del Santo, giurista diplomatico e predicatore, organizzato dal Circolo Culturale Guardiamo al Futuro, associazione fondata da Luciano Magnalbò negli anni ‘80, si è svolto come al solito a Sarnano in collaborazione con le università di Camerino, Macerata, Perugia e Urbino ed hanno portato i loro saluti Pietro Celani, vice presidente del Consiglio Regione Marche e il dottor Paolo Massi, delegato Marche Nord del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il sindaco di Sarnano, impegnato in Friuli per il ringraziamento a quella Regione, che con i suoi fondi e con le sue maestranze ha materialmente ricostruito la scuola materna distrutta dal terremoto, ha delegato il proprio saluto al dottor Paolo Del Giudice, consigliere comunale e direttore sanitario delle Terme di Sarnano.

Come oramai ogni anno ha guidato il convegno il professore Diego Poli dell’Università di Macerata, dando la parola ai relatori e commentandone gli interventi. Il professor Corrado di Nicola di Unicam ha parlato della chimica e della creatività che essa può sostenere applicata all’uso di vari materiali, mentre la professoressa Graziella Rosselli, sempre di Unicam, ha spiegato come le nuove tecnologie si avvalgano della chimica per la valorizzazione e il restauro del patrimonio artistico, in special modo delle immagini; sul medesimo versante il professor Aldo Romani dell’Università di Perugia – Centro di eccellenza Smaart – che con una sua squadra itinerante per l’Europa indaga con la luce i segreti delle opere d’arte; dedicato ai libri invece l’intervento del professor Franco Mariani dell’Università di Urbino, il quale ha spiegato come con la chimica si possano affrontare i problemi di conservazione e di autenticità degli antichi volumi e darne soluzione.

Il professor Lorenzo Teodonio del Cnr -Istituto Centrale del Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario – e la professoressa Virginia Gonzalez direttrice del Museo Sarmiento di Buenos Aires, la quale ha portato un saluto dell’Argentina, hanno messo in luce la collaborazione tra i due Enti per il recupero dei patrimoni librari e di archivio dei due paesi.

Ha concluso il ciclo di relazioni la dottoressa Manuela Martellini di Unimc con una magistrale lettura delle poesie di Dino Campana e con altrettanto magistrale commento. Quest’anno, come detto, il premio San Giacomo della Marca è stato assegnato a Claudio Pettinari, rettore dell’università di Camerino che con il suo modo di fare semplice e cordiale ha ringraziato e speso parole di apprezzamento per il convegno e illustrato i programmi di Unicam per il prossimo futuro, mentre il Riconoscimento Giacominiano è andato a Francesco Adornato, rettore dell’università di Macerata, riconoscimento, che per la sua assenza per motivi familiari, è stato consegnato al professor Poli. L’Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede ha inviato al dottor Umberto Zamponi, grande organizzatore e da sempre regista degli eventi, una lettera contenente rallegramenti e auguri a Pettinari, nonché sensi di grande stima per la sua figura, rinnovando l’apprezzamento per il valore culturale della manifestazione che ogni anno si ripete e che unisce le Marche all’Ungheria, dove San Giacomo svolse la sua opera di grande giurista e predicatore. Non occorre dire che Umberto Zamponi ha già messo in cantiere la 22esima edizione del premio, e a lui va un ringraziamento e un cordiale applauso.