Guidare un’auto col solo pensiero di mettere il carburante. E’ il noleggio a lungo termine, una formula di utilizzo che sta crescendo sempre di più in tutta Italia e che offre flessibilità, garanzie e costi fissi e determinati. Da oggi anche a Civitanova è operativa un’agenzia diretta della Arval Italia del gruppo Bnp Paribas, leader nel settore. Ad aprirla è Remigio Basili, agente di vendita nel settore auto dal 2004 che dopo anni di lavoro come venditore e responsabile della clientela strategica per le Marche (ha lavorato ad Ancona, Macerata e Fermo) ha deciso di intraprendere una nuova sfida su un settore in forte ascesa.

Sorge a Civitanova in via Montenero Car-e, l’agenzia che permetterà il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali e autovetture. Un gioco di parole per il nome dell’agenzia che coniuga l’auto (Car) al prendersi cura (Care), in particolare del cliente che non deve pensare ad altro che godersi la guida e la vettura senza pensieri su assicurazione e guasti. Un settore che cresce con numeri a doppia cifra quello del noleggio a lungo termine e che sta prendendo sempre più piede: «il noleggio è il futuro – spiega Remigio Basili – Arval ha aperto qui un’agenzia diretta e ha oltre 20 anni di esperienza sul settore, oltre 169mila veicoli in tutta Italia e 23mila aziende clienti. La formula è nuova e dopo le prime resistenze dovute ad una cultura legata ancora al possesso, il cliente è pienamente soddisfatto». Tanti infatti i vantaggi legati al noleggio che può variare da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60. Con una piccola cifra mensile è possibile ottenere qualsiasi tipo di autovettura, city car, berlina, veicoli commerciali, Suv o monovolume, senza preoccuparsi delle spese e della gestione ordinaria del mezzo. Nella tariffa infatti sono compresi assicurazione Kasko, cambio gomme invernali/estive, manutenzione, bollo, manutenzione e soccorso stradale, oltre che un’assistenza h24. «E’ un sistema rivolto prevalentemente a partite Iva o aziende – continua il titolare dell’agenzia – e la soddisfazione del cliente è legata all’efficienza del servizio e al fatto che con costi fissi e certi si dispone di un parco mezzi che è sempre nuovo e non si deve perdere tempo dietro alle pratiche e spese impreviste. Inoltre elimina il problema della permuta. A scadenza del contratto poi si può scegliere se prorogarlo, se prendere una nuova vettura o se restituirla». L’agenzia è presente in via Montenero a Civitanova, vicino al polisportivo comunale. Per valutare le offerte e le proposte personalizzate è possibile fissare un appuntamento con Remigio Basili al numero 3713819867

(Servizio promoredazionale)