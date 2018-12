SERIE D - Un penalty trasformato da Melandri sul finire del primo tempo permette agli uomini di Tiozzo di espugnare il Martorano di Cesena e di rialzarsi dopo due ko consecutivi, mantenendo così la vetta del girone F

Dopo due ko consecutivi si rialza il Matelica. La squadra di mister Tiozzo si impone sul terreno della Savignanese e mantiene la vetta della classifica. Decide l’incontro giocato al Martorano di Cesena la rete di Melandri su rigore siglata sul finire del primo tempo. In attesa del match serale, fra Cesena e SN Notaresco, i biancorossi si portano a più 4 sui bianconeri.

La prima occasione è per Favo all’ottavo, la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Poi ci prova Lo Sicco su assist di Melandri, Pazzini blocca (15′). Due minuti dopo ci provano i locali con Turci, tiro deviato in corner. Sono Mancini prima (22′) e Favo poi (25′) a non centrare il bersaglio grosso. Dopo l’occasione sulla testa di De Santis al 42esimo, palla a lato, arriva l’episodio che decide la contesa: tocco di mano in area di un giocatore della Savignanese sanzionato con la massima punizione dal direttore di gara, Melandri non perdona. Nella ripresa ci prova dopo 180 secondi l’autore del vantaggio, Pazzini fa buona guardia. Avella risponde presente al quarto del secondo tempo sul colpo di testa di Guidi, poi Mancini prima (72′) non capitalizza a dovere un assist di Lo Sicco, sfera a lato, poi (79′) trova la respinta dell’estremo di casa sulla sua bordata. Vengono espulsi nel finale il neo entrato Florian e mister Tiozzo, in pieno recupero punizione in area di rigore del Matelica per una presunta perdita di tempo del portiere Avella: la conclusione dei locali non centra lo specchio e dopo quattro minuti di recupero i biancorossi possono esultare per il ritorno al successo. Nel frattempo, la società comunica che Salvatore Santeramo non è più un giocatore del Matelica. Il difensore centrale classe 1995 si è accasato al Bastia Umbra società che milita in serie D girone E. «Si ringrazia il giocatore per il suo costante impegno e per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli le migliori fortune professionali e personali».

Il tabellino:

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Tamagnini, Longobardi, Scarponi, Vandi, Giacobbi, Manuzzi, Ballardini, Turci. All.: Farneti.

MATELICA: Avella, Arapi, Riccio, De Santis, Lo Sicco (43’s.t. Pignat), Benedetti, Mancini (47’s.t. Cuccato), Favo, Dorato (34’s.t. Margarita), Melandri (22’s.t. Florian), Bittaye

(25’s.t. Angelilli). All.: Tiozzo.

TERNA ARBITRALE: Galipò di Firenze (Ongarato di Castelfranco Veneto – Carraretto di Treviso)

RETE: 44’s.t. Melandri (rig.)

NOTE: ammoniti: Gasperoni, Lo Sicco. Espulsi: Florian e mister Tiozzo.