MACERATA - Un 23enne era imputato in tribunale per un colpo messo a segno al Maxi Coal: bottino 3.500 euro. Oggi la sentenza

Rapina 3.500 euro in un supermercato di Macerata, condannato a 4 anni e 6 mesi un 23enne. Il giovane, Andryi Grynchyshyn, ucraino residente a Macerata, era imputato al tribunale per un colpo che era stato compiuto il 20 febbraio del 2016 al Maxi Coal di via Marche, a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Ernesto Napolillo, il giovane sarebbe entrato poco prima dell’orario di chiusura e avrebbe puntato una pistola a una cassiera. Le avrebbe detto: «Non è uno scherzo, mi sto arrabbiando». Presi i soldi che c’erano in cassa, il rapinatore era fuggito. Al 23enne i carabinieri erano risaliti attraverso le analisi delle telecamere di videosorveglianza. Oggi si è chiuso il processo davanti al Collegio del tribunale di Macerata, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. Il Tribunale ha condannato Grynchyshyn a 4 anni e sei mesi, come chiesto dall’accusa. Il giovane è difeso dall’avvocato Alessandro Marcolini.

(Gian. Gin.)