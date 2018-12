CERIMONIA di inaugurazione domani alle 17,30 in via Colombo

Un parco giochi nell’area container degli sfollati. Sarà inaugurato domani alle 17,30 a Tolentino, in via Colombo. L’amministrazione comunale ha potuto realizzare l’area verde con giochi per i più piccoli e un campetto di erba sintetica, grazie alla donazione della federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, con il contributo di Truck Team Tolentino, Rotaract Tolentino, Vab Marche e Metal Detector Marche, Umbria ed Abruzzo, Milan Club, Chiesa Battista e ditta Del Bello Fernando che ha eseguito i lavori. Il parco giochi polivante sarà a servizio di tutti i bambini che si trovano a vivere, a causa del sisma, nell’area container e che, dai prossimi giorni, potranno contare su una zona, completamente recintata che garantirà loro di giocare in tutta sicurezza.