La dea bendata bussa a Civitanova. Vincita da 500 mila euro al Bar Stadio di via Martiri di Belfiore a Civitanova. Il biglietto fortunato è un Gratta e Vinci chiamato “Nuova battaglia navale” di 5 euro. Sorpresa la titolare Patrizia Petroselli che però non sa se il fortunato giocatore sia un habituè del locale o un forestiero. Il punto vendita si trova lungo la statale ed è molto frequentato. «Abbiamo accolto con gioia e sorpresa la notizia della vincita avvenuta nel nostro punto vendita – ha detto la donna – rappresenta per noi un riscontro positivo per il lavoro che svolgiamo quotidianamente con impegno. Non conosciamo l’identità del vincitore, ma siamo molto contenti per chiunque sia stato così fortunato. Un premio importante permette di affrontare il futuro con serenità. Se mi aggiudicassi io una somma di tale entità, sicuramente penserei per prima cosa ai miei figli». Un regalo di Natale sicuramente inatteso e gradito. Dall’inizio dell’anno nelle Marche il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 188 milioni di euro.