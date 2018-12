Un matrimonio a teatro

TREIA - Fiori d'arancio per Maryam Khani ed Alberto Fiastrelli

Un matrimonio che ha davvero meritato ‘il cartellone’ e il palcoscenico del bellissimo teatro ‘Apollo’ di Treia, quello tra Maryam Khani ed Alberto Fiastrelli. Un matrimonio che non ha conosciuto barriere e che ha messo assieme complice l’amore, Iran (il Paese della sposa), Italia (quello dello sposo) ed andando più sul particolare le Marche, Treia, e l’Umbria, Foligno e Perugia.

Folignate infatti la testimone della sposa, Maria Antonina Rotolo, commerciante, amica di famiglia Khani che Azar, sorella della sposa, studentessa all’Università di Perugia, ha conosciuto diventandone amica. Maryam ed Alberto si sono incontrati, c’è da crederci, nel frequentatissimo negozio edicola-libreria (lui ama moltissimo Pasolini) e molto altro, di cui Alberto con la famiglia è titolare a Passo di Treia lungo la statale. Un punto di riferimento per tutti i residenti della popolosa frazione treiese dove abita pure la famiglia Khani (e c’è chi giura che è il vero capoluogo a prescindere dalla demografia, superiore allo storico borgo in alto). Le nozze si sono celebrate in una bella sala del teatro, restaurato in epoca recente. Con la fascia da sindaco, nel comune commissariato dopo il breve transito di Edi Castellani, Liliana Palmieri, funzionaria dell’ufficio Anagrafe. Testimone dello sposo l’avvocato Francesco Medei. La bella festa (emozionatissima mamma Maria Fiastrelli) è continuata nello splendido scenario naturale dell’Abbadia di Fiastra e presso il ristorante ‘Da Rosa’. Tante felicitazioni alla coppia anche dalla redazione di CM.

M.V.

(foto di Genesio Medori)