CALCIO - La decisione ufficializzata dalla Figc Marche riguarda tutti i campionati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria, che nello scorso fine settimana erano stati sospesi dopo la tragedia di Corinaldo

È ufficiale: le partite di calcio rinviate nello scorso fine settimana a causa dei tragici fatti avvenuti a Corinaldo verranno recuperate nell’ultimo weekend dell’anno solare. Sabato 29 e domenica 30 dicembre le date scelte dal Comitato Regionale Marche, come testimonia la nota emanata oggi pomeriggio e che riguarda tutti i campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria in cui comunque si precisa: «E’ data facoltà, con le modalità consuete (accordo delle parti), fissare la gara in altra data purchè sia anteriore a quella della fine del girone di andata». Con ogni probabilità discorso diverso per la Terza Categoria. Vista la pausa fra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno, la giornata rinviata lo scorso fine settimana potrebbe essere recuperata nel weekend dall’11 al 13 gennaio.