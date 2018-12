TOLENTINO - In tanti hanno partecipato alla manifestazione per ricordare la stesura della carta in difesa dei valori di umanità e convivenza. Paolo Trognoni (Emergency Macerata): «Purtroppo assistiamo giorno dopo giorno al montare di atteggiamenti di rifiuto, intolleranza e chiusura, mentre riemergono vecchi nazionalismi»

di Giacomo Gardini

Decine di fiaccole hanno acceso piazza della Libertà, a Tolentino per il 70esimo anniversario della Dichiarazione dei diritti umani. Il centro storico della città, in contemporanea con oltre 80 piazze italiane, ha aderito alla mobilitazione a tutela dei valori di umanità e convivenza civile che è stata proposta, sotto forma di fiaccolata, da ActionAid, Amnesty, International Italia, Emergency e Oxfam. Alle 18,30 è stato dato il via alla mobilitazione: una volta distribuite le fiaccole, è stato letto il preambolo della Dichiarazione dei diritti umani.

I partecipanti sono stati quindi invitati sul palco per recitare i 30 articoli che sanciscono i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di ciascun individuo. Attimi di grande emozione quando alle 19 le fiaccole sono state accese. La lettura corale dell’articolo 1 della Dichiarazione, in contemporanea con le altre piazze italiane. Il coordinatore del gruppo Emergency di Macerata, Paolo Trognoni, ha guidato la manifestazione. «La celebrazione di un momento storico, il cui valore risiede nell’articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti” – ha ricordato –. L’immensa portata della dichiarazione, scritta nel ’48, nell’ambito delle Nazioni Unite, sta nella sua missione di salvaguardia del diritto di ciascun essere umano a condurre una vita dignitosa. Le associazioni promotrici dell’evento – Amnesty, Emergency, Caritas e Oxfam, sono protese da sempre verso queste esigenze fondamentali. Purtroppo però, assistiamo giorno dopo giorno al montare di atteggiamenti di rifiuto, intolleranza e chiusura, mentre riemergono vecchi nazionalismi. Ora più che mai, la giornata dei diritti umani va riaffermata e valorizzata. Inoltre, la scelta di Tolentino non è stata affatto casuale: volevamo ricordare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà alle popolazioni dell’alto maceratese colpite dal sisma di due anni fa». Numerose le attività e le associazioni a rispondere alla chiamata degli organizzatori: Emergency Macerata – Fabriano – Fermo, Amnesty Macerata, Caritas Macerata, Bottega del Mondo Solidale di Macerata, Welcome refugees – Macerata, Cgil Macerata, Cisl Macerata, Auser Macerata, Città in Comune Tolentino, Officine Mattòli di Tolentino, Brigate solidarietà attiva Marche, Anpi Macerata e Tolentino, Soms Corridonia, Laboratorio sociale di Macerata, Comitato 30 Ottobre di Tolentino, Chiesa Evangelica/Battista di Tolentino, Associazione Basket Tolentino.