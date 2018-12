Roana Cbf corsara ad Empoli

VOLLEY B - Le maceratesi si impongono 3 a 0, ottengono la quinta vittoria consecutiva e volano in testa alla classifica

La Roana Cbf sale sull’ottovolante e fa bottino pieno anche in Toscana. Al Palaramini di Empoli le ragazze maceratesi si impongono 3-0 sulla Timenet e portano a casa l’ottava vittoria di questo campionato, la quinta consecutiva, salendo in vetta alla classifica a quota 24 punti. Primato solitario in virtù del 3-2 di Cesena contro Montale Rangone.

Un match mai in discussione, controllato e gestito abilmente dalle ragazze di coach Paniconi che partono subito forte e chiudono il primo set sul 25-12. Le avversarie cercano di rifarsi sotto affrontando il secondo e terzo set con maggiore grinta, contando sugli attacchi di Lucrezia Buggiani (top scorer delle toscane con 12 punti) e sul peso specifico di Kosareva, ma non basta per fermare la Roana CBF che chiude i conti sul 25-21 e sul 25-20, complice una Pomili sopra le righe che mette a referto ben 17 punti. «Abbiamo provato a rispondere ma la Roana Cbf ha degli ottimi elementi in tutti i reparti ed ha ampiamente meritato la vittoria» ha commentato il coach toscano Luigi Cantini.«È stata una grossa prova di maturità– ha dichiarato Paniconi – Alla vigilia temevamo questa trasferta, sapevamo di dover mantenere alta l’attenzione e l’abbiamo fatto molto bene».

Prossima settimana si torna alla MarPel Arena per l’ultima sfida dell’anno: “Sarà una partita doppiamente importante, sia per la classifica che per la continuità di risultati – ha aggiunto il coach delle maceratesi – Dobbiamo regalarci la possibilità di vivere la sosta con maggiore serenità e ci prepareremo con lo stesso spirito e la stessa determinazione che abbiamo mostrato oggi”. La Roana CBF non accenna a fermarsi e col prossimo match casalingo si augura di poter salutare nel migliore dei modi un 2018 ricco di emozioni. Diretta su Radiostudio7, telecronaca il lunedì alle 21 ed in replica il martedì alle 15.30, il giovedì alle 16 e la domenica alle 14.30 sul canale 611 del digitale terrestre Marche ed in simulcast su Radiostudio7webtv in streaming.

Il tabellino:

TIMENET EMPOLI – ROANA CBF HR VOLLEY MC 0 – 3

TIMENET EMPOLI: Alderighi C. ne, Lavorenti F. 2, Buggiani L. 12, Genova L. (lib.) , Gili E. 2, Kosareva D. 7, Bruno M. 3, Cavalieri C. 1, Donati D. ne, Coppi C. 4; All. Cantini

ROANA CBF HR Volley MC: Pomili V. 17, Armellini G. ne, Spitoni B. ne, Gobbi M. 11, Partenio S. ne, Patrassi A., Grilli G. ne, Costagli C. 4, Peretti I. 9, Rita E. 8, Zannini S. (lib.), Malavolta G. (lib.) ne, Di Marino C. 4, Barbolini V. 5; All. Paniconi

ARBITRI: Albonetti – Giannini

PARZIALI: 12-25 (20’); 21-25 (24’); 20-25 (25’)

NOTE: Timenet Empoli: 3 muri, 6 ace, 22 err. avv., 48% in ricezione ( 26% perfetta), 24% in attacco. Roana CBF HR Volley MC: 7 muri, 8 ace, 17 err. avv., 53% in ricezione ( 34% perfetta), 46% in attacco.