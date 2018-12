Sei lumini al posto delle luminarie

CIVITANOVA

Lumini al posto delle luci di Natale a Civitanova. Sebbene all’ultimo minuto, il comune ha deciso di allinearsi agli altri comuni delle Marche e di rinviare il programma di eventi e l’accensione delle luminarie natalizie dopo la tragedia di Corinaldo. Al posto dell’albero di Piazza XX Settembre l’amministrazione ha acceso 6 lumini funebri e la banda cittadina ha suonato prima il silenzio e poi “We are the world”. «Un’inaugurazione sottovoce, sottotono, ma siamo comunque felici di condividere questo momento di dolore con la nostra comunità» ha detto il sindaco Ciarapica sotto l’abete dono di Esine alla presenza della numerosa delegazione arrivata dalla città lombarda gemellata. Il programma ha subito un cambio con alcuni eventi rinviati a domani alle ore 16. Dapprima l’amministrazione aveva deciso di inaugurare comunque pur osservando un minuto di silenzio e spendendo parole di cordoglio per le 6 vittime di Corinaldo. Poi all’ultimo minuto a Civitanova Alta il cambio di intendimento tanto che l’accensione dei lumini avvenuta anche a Civitanova Alta era circondata dall’aria di festa data dalle luminarie che si erano accese perchè programmate in maniera automatica. Poco dopo però sono state spente. «Un giorno di dolore, una tragedia a pochi chilometri da noi che ha sconvolto tutta la comunità – ha detto Ciarapica – Siamo qui insieme e il nostro pensiero è rivolto alle sei vite spezzate e alle loro famiglie e a cui dedichiamo un momento di raccoglimento nel silenzio». Il sindaco ha poi invitato a riflettere sul significato vero del Natale, sul valore dello stare insieme e costruire i rapporti umani veri e leali: «oggi più che mai dobbiamo capire l’importanza della responsabilità, responsabilità di tutti ma in particolare di chi governa e amministra perché ognuno è responsabile non solo della propria vita ma anche di quella degli altri».

A Civitanova porto annullata l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale (prevista domani alle 16.30) e l’accensione delle luci. E’ stata accolta invece la delegazione arrivata da Esine come ogni anno per il ponte dell’Immacolata. Erano presenti per l’amministrazione comunale di Esine l’assessore Nicola Domina e il consigliere Daniele Gheza assieme al presidente dell’Avis Esine Gianmario Stofler. Con loro per l’Avis che ha dato avvio al gemellaggio con Civitanova anche il presidente nazionale Gianpietro Briola, quello regionale Massimo Lauri, quello provinciale Silvano Gironacci e il nuovo presidente Chiara Cesaretti subentrata la scorsa estate a Michele Ciminari. Nel corso dei saluti, oltre ai tradizionali scambi di doni sono stati ricordati due soci fondatori scomparsi recentemente, il civitanovese Enzo Ranieri e Giovanni Milani di Esine. Rinviata infine a domenica 16 il Babbo Natale che arriva dal mare della Croce verde in collaborazione con la Capitaneria di porto. Sarà presente invece Babbo Natale in piazza per tutta la giornata.