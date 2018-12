MACERATA - Reazioni dopo la manifestazione in centro storico. Il titolare di Hab: «Diffondiamo cultura e aggregazione, non capiamo l’accostamento al fascismo». Ieri davanti alla sua attività il corteo si era a lungo fermato cantando cori. Polizia e carabinieri avevano presidiato l'ingresso

«Ci siamo trovati barricati mentre stavamo lavorando. Sacrosanto diritto a manifestare ma noi commercianti vogliamo lavorare serenamente». A dirlo è il titolare del locale Hab di via Gramsci, a Macerata, Paolo Perini, davanti al quale la manifestazione antifascista di ieri nel centro storico di Macerata si è a lungo fermata per lanciare dei cori. Un altro locale finito nel mirino dei manifestanti è il Maracuja di piazza Vittorio Veneto, alcuni hanno cantato: «che vergogna Maracuja». Il titolare di Hab ha scritto una nota per parlare della manifestazione di ieri.

«Al di là del doverci rendere conto, oggi, che siamo in quasi tutte le foto pubblicate come esempio di locali barricati, obiettivi dei manifestanti, come fossimo un covo di fascisti o simpatizzanti tali – scrive Perini –; al di là del fatto che di pacifico questa manifestazione aveva poco o niente, dato che i cori inneggianti alla morte di persone, manifestanti con scudi imbracciati e sentirsi mandare “al rogo” (“A fuoco questo bar!”) non riteniamo siano il simbolo della pace per antonomasia, è da sottolineare come ieri sera, nonostante la volontà di continuare a svolgere il più normalmente possibile le nostre attività culturali (ospitavamo la Scuola popolare di filosofia di Macerata per il nostro consueto caffè filosofico), ci siamo trovati barricati, con le forze dell’ordine che, per proteggerci, avevano quasi interamente coperto l’ingresso, in perfetto stile-assedio».

Polizia e carabinieri ieri sera hanno infatti presidiato l’ingresso del locale. Perini continua dicendo che «Crediamo fermamente che il diritto a manifestare sia sacrosanto in una società democratica, crediamo altresì che sia fondamentale capire la non sottile differenza tra manifestare e minacciare, tra dire ciascuno la propria opinione con cartelli e striscioni e puntare dritto un locale inneggiando ad un ipotetico “attacco punitivo”. Al di là del fatto che spesso i modi che tali tipi di manifestanti ricordano da veramente molto vicino siano quelli del più becero fascismo, vogliamo puntualizzare con assoluta fermezza il diritto, da parte di noi commercianti, di lavorare serenamente, dal momento che paghiamo le tasse, paghiamo i lavoratori, diffondiamo cultura, arte, aggregazione e scambio democratico di idee ed opinioni, senza chiedere ai nostri clienti la tessera di partito o per chi vota o simpatizza, cosa che oltre che illegittima sarebbe a dir poco discriminatoria. Non capiamo quindi l’accostamento al fascismo o a qualsiasi altra forma di violenza, oppressione, iniquità e prevaricazione col nostro locale, che invece da parte sua ha sempre favorito l’accoglienza e il dialogo con tutti. Sperando che tali tipi di manifestazioni vengano dirottate in futuro verso un sentire comune che risponda al grido “No alla violenza, in tutte le sue forme”».

Sulla manifestazione di ieri il titolare del Maracuja, Roberto Buratti, ha commentato su Facebook rivolgendosi ai manifestanti: «A fuoco i bar dei fascisti con loro dentro. Se sete duri». Martina Borra, coordinatrice provinciale di Forza Nuova, in una nota scrive: «Corteo della vergogna antifascista, è così che vogliamo chiamarlo. Le loro sfilatine sono ben conosciute a Macerata. Sventolano fieri bandiere della pace e poi sono i primi ad insegnare ai bambini come bastonare un pupazzo a testa in giù». E continua «Queste pagliacciate ve le lasciamo fare nel vostro bellissimo centro sociale che un giorno vi faremo chiudere. Ai maceratesi, quelli veri, voglio dire una cosa – conclude Martina Borra – Abbiate il coraggio di ribellarvi a chi, tutti i giorni, si nasconde dietro al buonismo lucrando sull’immigrazione che non fa altro che riempire le nostre città di insicurezza». Circa 200-250 i manifestanti (la questura chiarisce che alla partenza erano un centinaio e alcuni si sono aggiunti durante il percorso) che ieri hanno partecipato alla passeggiata antifascista, durata circa due ore dalle 22,30 fino a un quarto d’ora passata mezzanotte. Manifestazione che era nata dagli ultimi fatti di Macerata: come una aggressione a mani nude ad un giovane vicino ai centri sociali. Giovane che, comunque, non avrebbe finora sporto denuncia. Una aggressione avvenuta lo scorso giovedì. Ma altre tensioni c’erano state con la presentazione della lista Blocco studentesco, vicina a Casapound, per le elezioni universitarie. E ancora con il saluto romano che qualcuno ha fatto durante la manifestazione davanti al tribunale per l’udienza preliminare di Innocent Oseghale.