APPIGNANO - Si è concluso oggi al tribunale di Macerata il processo in cui era imputato Luca Lucamarini. Gli veniva contestata l'evasione fiscale

False fatturazioni per svariati milioni di euro realizzate attraverso società inesistenti per evadere le tasse, tutto prescritto. Sotto accusa al tribunale di Macerata era finito il 52enne Luca Lucamarini di Appignano. Oggi il giudice Roberto Evangelisti ha dichiarato la prescrizione dei fatti contestati e ha assolto l’imputato da una delle contestazioni. La difesa comunque respinge le accuse. Nel corso del processo l’avvocato Alessandro Marcolini (oggi sostituito nell’arringa dal legale Alessandra Cesca), ha depositato tutte le visure delle società risultanti da indagini e capi imputazione e informative della Guardia di finanza sia di Macerata che di Ancona per ricostruire tutti i rapporti tra le numerosissime società interessate. La difesa ha chiesto ed ottenuto inoltre che fossero sentite tutte le persone interessate.

I fatti contestati dall’accusa partivano dal 2006: in quell’anno Lucamarini avrebbe emesso fatture false per 29mila euro di elementi passivi, e un imponibile Iva di 5.880 euro. L’anno seguente, prosegue l’accusa, la cosa era aumentata a livello esponenziale con 2 milioni e 244mila euro di elementi passivi sulle false fatturazioni e 448mila euro di imponibile Iva. Cifre che si erano assestate negli anni seguenti: 2 milioni e 800mila euro di elementi passivi e 562mila euro di Iva nel 2008, 2 milioni e 100mila euro di elementi passivi e 420mila euro di Iva nel 2009. Somme contestate a Lucamarini nella sua qualità di legale rappresentante della Marche Investimenti & Trading srl di Appignano. Oggi il giudice Evangelisti ha dichiarato la prescrizione di tutti i capi di imputazione ad eccezione di quello in cui Lucamarini era accusato di omesso versamento di ritenute previdenziali (da questo è stato assolto perché depenalizzato). L’accusa era sostenuta dal pm Lorenzo Pacini che ha chiesto di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

(Gian. Gin.)