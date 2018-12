Valori sopra al limite a Corridonia:

acqua vietata in alcune zone

DIVIETO - Il sindaco ha firmato l'ordinanza: non si può bere, nè usare l'acqua per cucinare. Predisposto servizio con autobotte. Il primo cittadino: «Speriamo di risolvere la situazione in uno o due giorni»

Acqua vietata in alcune zone di Corridonia, il problema è un valore leggermente più alto di un metallo. Il sindaco Paolo Cartechini: «Non si può bere né usare per cucinare. Serviranno almeno uno o due giorni per risolvere il problema». Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di divieto di consumare acqua dopo che «alle 13 l’Asur ci ha inviato una Pec a seguito di un prelievo alla fontanella di Colbuccaro Basso che ha indicato dei valori di poco sopra il limite, si tratta di un metallo. Ho fatto subito l’ordinanza – dice il primo cittadino –. L’Apm si è messa subito in moto per pulire la linea dell’acquedotto. E’ stato inoltre approntato un servizio di autobotte vicino alla chiesa di Colbuccaro». Il prelievo era stato effettuato il 21 novembre scorso alla fontana di via Veneto a Colbuccaro Basso. Le zone interessate al divieto sono: frazione Campogiano, contrada Volteja, contrada Piedicolle, contrada Malerba, frazione Passo del Bidollo (vie Lazio, Abruzzo, Umbria, Veneto, Lombardia, Puglia, Piemonte, Emilia), «a Colbuccaro alta si può bere, a Colbuccaro basso no» dice ancora il sindaco.

