MACERATA - Visita con la guida della professoressa Lucia Tancredi alle opere esposte nel museo di palazzo Buonaccorsi

di Donatella Donati

Un sito molto ricco è quello al quale si accede cliccando mostralottomarche.it, perché in esso compare tutto quanto dipinto da Lorenzo Lotto nella nostra regione, il museo diffuso delle sue opere. Facciamo così un viaggio nella nostra Marca, bella e torturata regione, spostandoci da un luogo all’altro ovunque Lotto si è fermato per corrispondere ai desideri di una committenza.

Ce lo immaginiamo concentrato e senza sorriso mentre con grande bravura applica il colore al disegno sottostante e ad opera finita la guarda muovendosi da parte a parte perché il suo interesse principale è quello di vedere uscire la vita dalla sua opera. Il gattino nero che attraversa di corsa la stanza di Maria nell’ Annunciazione di Recanati lo cerchiamo un po’ spaventati pensando che non sia più nel quadro quando ci rimettiamo di fronte alla scena.

Le socie del Club Soroptimist di Macerata hanno invitato quelle degli altri Club della regione, Fermo, Ascoli , Jesi, Ancona , Fano e Pesaro ad un incontro speciale per visitare insieme con la guida della professoressa Lucia Tancredi le opere esposte nel museo di palazzo Buonaccorsi e quelle, mostrate tramite slides, che sono nelle Marche, restaurate e se possibile ricollocate là dove erano prima del terremoto.

La seconda parte dell’incontro è avvenuta in un’ampia sala del ristorante Le Case dove Lucia, servendosi delle slides ha continuato la sua bella e attraente lezione.

Chi avrebbe pensato che i soldatacci alla base della crocifissione di Monte San Giusto fossero i lanzichenecchi che nella stessa metà del 1500 in cui Lotto dipingeva, stavano devastando la città di Roma? Particolari storici che mettono in evidenza l’attenzione del pittore al suo tempo più di quanto non facessero altri suoi illustri pittori contemporanei e gli alberelli radi e spogli sul monte Tabor della trasfigurazione non sembrano usciti da un quadro di Raffaello che Lotto aveva conosciuto e ammirato a Roma durante il suo soggiorno breve? Perché a lui piaceva Recanati, piacevano i francescani sobri e tirati come lui , che segnava tutte le spese e aveva paura di rimanere senza soldi.

Lucia Tancredi ne ha compreso molto bene il carattere, chiuso e sparagnino, più vicino a quello dei recanatesi che dei romani, più adatto alla sobrietà di un marchigiano che alla fastosità di un romano.

Durante la cena si è continuato a parlare di lui e la nuova giovane presidente del Club di Macerata Cinzia Cechini è stata molto contenta del risultato dell’ incontro.

C’è stato modo anche di parlare dell’importante data del 25 novembre dedicata alla lotta contro la violenza maschile contro le donne. Qualcuno ha ricordato che tutti i Club della nostra regione hanno aderito ad una iniziativa nazionale, la predisposizione di una stanza “tutta per sè” presso la caserma dei carabinieri per ascoltare in sicurezza le donne malmenate.

Con lo sguardo mite di Lotto guardiamo dunque le tante donne che egli dipinge e auguriamo alle donne del nostro tempo di essere protagoniste di una rivoluzione culturale in favore dell’ alleanza e della pace tra i sessi.