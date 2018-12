GROTTAMMARE - Prima festa del consorzio che riunisce i Comuni che hanno conquistato il titolo a livello regionale e nazionale. Un'occasione per parlare anche di progetti futuri

Cingoli, Montecassiano, San Ginesio, Sarnano, Treia e Visso. A unire questi comuni maceratesi il cappello dei “Borghi più belli delle Marche” che rientrano anche nel club di quelli più belli d’italia. Al momento in regione sono 27 le località titolate a livello nazionale, 20 rientrano nel consorzio regionale. Oggi i rispettivi rappresentanti si sono incontrati a Grottammare per la prima festa dei borghi marchigiani.

Presenti all’iniziativa anche il vice presidente nazionale del club Livio Scattolini, e il consigliere regionale Fabio Urbinati. Quest’ultimo già dall’inizio della legislatura ha posto l’attenzione sui borghi e ha comunicato un primo stanziamento a favore delle associazioni dei borghi marchigiani per 150mila euro. Le Marche vantano il maggior numero di borghi certificati come più belli d’Italia. Un primato che si è voluto celebrare con una festa al teatro dell’Arancio, per la consegna delle bandiere dei borghi personalizzate e i distintivi. La cerimonia è stata preceduta dall’assemblea annuale dell’associazione, nata a Treia nel 2015 «con lo scopo – spiega il presidente Amato Mercuri, già sindaco di Moresco – di fare promozione in rete. L’associazione è legata a doppio filo con il Club nazionale dei Borghi più Belli d’Italia ed ha l’obiettivo di interfacciarsi con la Regione Marche».

L’incontro, ospitato dalla Salsamenteria d’Inverno alle porte del Vecchio incasato, è stata anche l’occasione per illustrare ai sindaci o loro delegati il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno dalla giovane associazione, a partire dagli Educational tour del 2017 e 2018 che ha mostrato i gioielli marchigiani a operatori del turismo e della stampa provenienti da Usa, Canada e Inghilterra. Tra i progetti futuri, il coinvolgimento del mondo scolastico è un settore su cui investire idee, insieme alla recente partnership con Fico Eataly World e al progetto “Borghi liberi dalla plastica” da attuare nel 2019. Il vice presidente Scattolini ha offerto un quadro positivo della situazione marchigiana a livello nazionale: «Otto comuni delle Marche, su 80 candidati in Italia, sono in attesa di essere certificati come Borgo più bello. Il titolo è importante per i turisti, ma chi si confronta quotidianamente con questi luoghi sono gli abitanti. Al primo posto dei Borghi deve essere una buona qualità della vita».

Unire i Borghi alla lingua poetica è l’idea lanciata dal sindaco ospite Enrico Piergallini, che citando Lawrence Ferlinghetti, vede nel legame tra terra e poesia un esempio comune a tante località marchigiane e una risorsa tutta da sfruttare: «Di passaggio in treno, Lawrence Ferlinghetti ha composto una poesia su Grottammare che fa parte della sua antologia. L’unione tra ricerca poetica e bellezza del territorio marchigiano potrebbe diventare un progetto in rete, non dispendioso ma che fa massa critica. A nostro vantaggio abbiamo i nostri teatri e una risorsa come l’Amat, che è una struttura operativa di supporto invidiata da altre regioni. Non dimentichiamo che le Marche hanno dato i natali ad autori che hanno scritto la storia della poesia moderna e contemporanea. Basti pensare a Leopardi e a Volponi, soltanto per citare i nomi più prestigiosi».