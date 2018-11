ALESSANDRA GUIDI al convegno organizzato dall'amministrazione comunale. Presenti anche il docente ed editorialista Gerardo Villanacci, il sindaco Ciarapica, l'assessore Cognigni e i vertici delle forze dell'ordine. «I dati statistici confermano una situazione tutto sommato rassicurante. E' evidente che i fatti che in questo anno hanno afflitto la provincia di Macerata abbiano inciso sulla percezione»

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

«Le Marche una delle regioni più sicure d’Italia». A dirlo è la vicecapo della Polizia Alessandra Guidi intervenuta oggi pomeriggio al convegno sulla sicurezza organizzato dal comune di Civitanova. Questo almeno in base ai numeri statistici, spesso lontani dalla percezione dei cittadini.

Al centro del dibattito proprio la distanza che c’è fra i dati relativi alla diminuzione dei reati e l’aumento del senso di insicurezza nella popolazione. A parlarne, oltre alla Guidi anche il docente ed editorialista Gerardo Villanacci. Presenti, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Cognigni e tutta la rappresentanza delle forze dell’ordine cittadine, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, il maggiore Enzo Marinelli, il dirigente del commissariato Lorenzo Sabatucci, il comandante della Polizia stradale Leonardo Bonfitto, il comandante della Guardia di finanza Raffaele Del Vecchio, il comandante della Guardia costiera Patrizio Piacentini e per la polizia municipale il capitano Eugenio Autiero. La fotografia che viene visualizzata nel convegno è quella dei numeri e dei dati che vedono un calo dei reati in tutta Italia, con la provincia di Macerata in linea col dato nazionale e la Regione Marche addirittura più virtuosa, fino ad essere una delle Regioni più sicure d’Italia: «I dati statistici confermano una situazione tutto sommato rassicurante sul tema della sicurezza del Paese – ha sottolineato il vicecapo della Polizia – confrontando i dati del 2018 con quelli dello stesso periodo del 2017 a livello nazionale si registra un calo dei reati pari al – 8,4%. e analizziamo i reati contro il patrimonio e in particolare le rapine questi sono inferiori del 9,4% e la provincia di Macerata conferma il trend del dato nazionale. Nella regione Marche la performance è addirittura migliore con un calo di reati rispetto al 2017 pari al meno 16,6 %». Se la fotografia offerta dai numeri è rassicurante, la percezione della sicurezza appare però fotografare una realtà diversa: «E’ evidente che i fatti che in questo anno hanno afflitto la provincia di Macerata e mi riferisco all’omicidio di Pamela Mastropietro, all’atto criminale di Luca Traini, come anche altri episodi cruenti, abbiano inciso sulla percezione della sicurezza. E dobbiamo interrogarci sulla discrepanza fra la percezione della sicurezza e la sicurezza rilevata».

Secondo la Guidi ad incidere sul senso di insicurezza dei cittadini concorrono vari fattori. Primo fra tutti il fatto che se i reati cruenti sono in calo i furti negli appartamenti appartenenti alla microcriminalità si mantengono stabili e «il furto e l’invasione del proprio spazio viene percepito come più odioso rispetto ad altri come il riciclaggio ad esempio», ha proseguito la relatrice. Poi la paura del diverso e la crisi economica hanno contribuito a fornire una visione meno rassicurante del proprio spazio urbano. E proprio la città diventa un’arma per arginare reati e criminalità. In controtendenza rispetto al passato il convegno ha sottolineato la necessità di valorizzare gli spazi urbani, combattere il degrado e riappropriarsi dei luoghi quale antidoto alla violenza. Questa la ricetta fornita da Villanacci che più che uomini e forze dell’ordine suggerisce di riqualificare gli spazi. Nel suo intervento il docente ed editorialista ha tracciato un quadro psicologico e sociali, dalla teoria dei vetri rotti fino alla “tolleranza zero” di Rudolph Giuliani su New York e sottolineato come «degrado sociale e disordine urbano siano humus per la sicurezza urbana, perché quando i cittadini rinunciano ad uno spazio questo viene occupato dalla criminalità. Oggi invece si assiste ad un’inversione di tendenza, no alla repressione, ma sì alla prevenzione». Una visione condivisa anche dal sindaco Fabrizio Ciarapica che in apertura di convegno ha specificato come «la buona o cattiva progettazione urbana contribuisca a rendere la città più sicura. L’incuria dei luoghi, il degrado, la mancanza di pulizia e la scarsa illuminazione – ha riferito il primo cittadino – sono fattori che creano insicurezza nei cittadini. La sicurezza urbana non è demandata solo alle forze dell’ordine, ma tutti siamo chiamati a contribuire. La sicurezza non dipende solo da quanti uomini ci sono sul territorio, ma il rispetto verso la cosa pubblica è un aspetto imprescindibile per la convivenza nella città».