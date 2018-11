IPPICA – Si comincia domani con le corse pomeridiane al trotto della Tris Nazionale e del premio Ford Blue. Domenica scorsa, invece, Leonardo Vastano si è laureato campione Italiano Gentlemen. Emozioni tutte da vivere all’interno della struttura di Montegiorgio

Al San Paolo di Montegiorgio dopo i brividi del Palio dei Comuni, domenica si è svolto il Campionato Italiano Gentlemen, ma ora è in arrivo un altro weekend di corse al trotto: venerdì 30 novembre con la Tris Nazionale e domenica 2 dicembre con nuove sfide. L’ippodromo marchigiano continua a proporre appuntamenti ippici di qualità.

Venerdì 30 novembre si corre di nuovo al pomeriggio. Una riunione con sette corse in cartellone e quasi 90 cavalli partenti. Il centrale è dedicato a Roberto Petrini, un guidatore professionista di Monte Urano, morto giovanissimo. Una condizionata per cavalli indigeni ed europei di 3 anni non, un centrale di tre anni sui 2.000 metri. Nove i cavalli partenti ma noi proviamo un pronostico con con Zola Francis davanti agli ospiti Zinder Dei Greppi e Zanzarito. L’evento della giornata è comunque la Tris Nazionale, il premio Ford Blue. Una corsa che metterà in pista ben 18 cavalli che partiranno su tre nastri.

E’ l’ultimo appuntamento della giornata. Partenza dalla racchetta sulla lunga distanza dei 2100 metri. Proviamo a scegliere un cavallo per nastro, al primo Trust Wise AS ( con il numero 5), una femmina baia di 6 anni e al secondo New Hope con il numero 12), un baio maschio di 11 anni, al terzo la penalizzata Primavera AS (con il numero 18), una cavalla baia di 6 anni. L’alto numero di cavalli partecipanti potrebbe scompaginare qualsiasi previsione di arrivo.

I pronostici delle restanti corse:

Prima Corsa : 5/1/10

Favori del pronostico per l’ospite Apocalypse Lic

sulla ben posizionata Anastasia Dei Rum e

terzo incomodo Aleandro Lor

Seconda Corsa: 7/12/11

Quattro anni a reclamare preferiamo la declassata Vinette

Del Ronco davanti a Virdis Mail e Vladimir Caf

Terza Corsa: 2/5/7

Tre anni a reclamare con i gentlemen, difficile pronostico,

proviamo ad indicare nell’ordine Zoe Gar,

Zaly Pan e Zaheda Dei Pas

Quarta Corsa: 9/6/11

Reclamare per anziani chance primaria per

Top Dei Model su Ohan Dei Greppi

e la regolare That’s Amore Gar

Quinta Corsa: 3/9/16

Categoria G proviamo con Tatanka Cas davanti

a Toledano e Sahmara

Domenica scorsa (25 novembre) al San Paolo di Montegiorgio Leonardo Vastano si è laureato campione Italiano Gentlemen, una bella soddisfazione. Inoltre la Vittoria di Vastano ha fatto felice anche l’ippodromo marchigiano visto che il neo campione italiano è si un driver campano, ma oramai la sua terra d’adozione sono le Marche e più esattamente Montegiorgio. E’ in pianta stabile presso l’ippodromo della famiglia Mattii, dove tiene i suoi cavalli. Per vincere il titolo nazionale ha dovuto affrontare ben quattro prove. Nelle prime due si è piazzato quinto, poi nella terza ha incassato la vittoria in sulky a Uinner Best, l’allievo di Giuseppe Cangiano, e nella quarta si è ripetuto con Plinio, allenato da Paolo Pietropaoli.

In ambedue le prove si è proposto con un percorso di testa. Ora è il campione italiano gentlemen 2018. Domenica il San Paolo ha ospitato anche il Premio Nazionale Proprietari che è stato appannaggio di Oliver Kosmos della scuderia locale Giuseppe Colantonio. La stagione al trotto del San Paolo accompagnerà gli appassionati e tutti quelli che amano i cavalli fino a fine anno. Il calendario infatti prevede oltre ad un doppio appuntamento per questo weekend (venerdì 30 e domenica 2 dicembre), la riunione di venerdì 7 dicembre e poi due doppi appuntamenti (venerdì 14 e domenica 16 dicembre; venerdì 21 e domenica 23 dicembre) per poi concludersi, se non ci saranno variazione, domenica 30 dicembre.