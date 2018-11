3A CATEGORIA - I ragazzi di mister Fiorentini hanno annichilito gli ospiti con un 5-1, biancorossi mai in partita

PIEVEBOVIGLIANA – ATLETICO MACERATA 5-1

Basta un tempo al Pievebovigliana per avere la meglio su un irriconoscibile Atletico Macerata, la squadra allenata da mister Fiorentini si è dimostrata più quadrata, concreta, concentrata e compatta dei maceratesi mettendo in mostra un’intensità che ha annichilito gli ospiti. Atteggiamento da prendere come esempio per gli uomini di mister Cencioni che, per 50 minuti, sono rimasti in balia degli eventi senza avere la forza per reagire.

La cronaca – Dopo un quarto d’ora di studio il Pievebovigliana scardina il 4-3-1-2 dei maceratesi, Graziosi riceve all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore, calciando scivola, ma riesce comunque a indirizzare in maniera eccellente la sfera che incoccia sul palo e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 26’ raddoppia Graziosi che capitalizza al massimo una punizione dalla trequarti, impattando bene di testa e ribadendo in rete dopo un rimpallo. Il doppio svantaggio taglia le gambe agli ospiti che, superati sul primo pressing, concedono spazi immensi e preterie agli esterni padroni di casa, Ferioli e Ramadori, autori entrambi di una prova maiuscola. Al 33’ è proprio Ramadori a mettere in ghiaccio il risultato: si invola sulla sinistra in contropiede e dopo aver superato agilmente Rocchi batte un incredulo Mastrocola. Al 38’ segni di vita per l’Atletico che va vicinissimo al gol con Catalano, murato su conclusione a botta sicura da distanza ravvicinata, e con Zerani che calcia di poco alto una conclusione dal limite dell’area di rigore. A pochi secondi dalla fine del primo tempo si scatena un parapiglia nell’area ospite, confusione, pali, batti e ribatti da cui esce vincitore Ferioli che mette la parola fine all’incontro siglando il 4-0. Nel secondo tempo Cencioni prova a rivoluzionare la squadra e a dare la scossa, ma al 48’ Ferioli mette l’ultimo chiodo sulla bara dell’Atletico Macerata, approfittando di un disimpegno sbagliato e raccogliendo il suggerimento preciso di Graziosi. 5-0 che apre a 40 minuti di pubblica gogna per i maceratesi che, se non altro, hanno il merito di scuotersi realizzando il gol della bandiera con Piccioni e andando vicini in diverse occasioni a rendere il passivo meno pesante. Un blackout che sporca quella che, fin qui, era stata una stagione impeccabile, ora l’imperativo è ripartire già da martedì quando a Macerata si presenterà la temibilissima Sforzacosta per la gara di andata delle semifinali della Coppa Marche.

Il tabellino

PIEVEBOVIGLIANA: Pelagagge, Croia, De Angelis, Dikedzic, Ferioli, Graziosi (59’ Impecora), Paniccia, Ramadori F. (81’ Pintucci), Mendez, Mensah (82’ Grappone), Misici Falzi (87’ Ramadori A.). All.Fiorentini

ATLETICO MACERATA: Mastrocola, Rocchi (46’ Miglietta), Zucconi (46’ Firmani), Lucentini, Feliziani, Ortenzi (75’ Sancricca), Gigli, Sampaolesi (46’ Lombi), Zerani, Catalano, Piccioni. All.Cencioni

RETI: Graziosi (15′ pt), Graziosi (26′ pt), Ramadori (33′ pt), Ferioli (45′ pt), Ferioli (3′ st), Piccioni