VOLLEY B - Le ragazze di coach Paniconi vincono 3-1 in trasferta, conquistando tre punti dopo quasi due ore di gioco

LUCKY WIND TREVI – ROANA CBF HELVIA RECINA 1 – 3

Trasferta corsara per la Roana Cbf in quel di Trevi. In terra umbra le ragazze maceratesi fanno il colpo e portano a casa altri 3 punti dopo quasi due ore di gioco, imponendosi sulla Lucky Wind per 3 set a 1 con una gara tosta, da squadra matura, proprio come più volte chiesto da coach Paniconi.

Con il rientro a sorpresa di Claudia Di Marino nel sestetto iniziale, è Elisa Rita a prendersi la scena con una prestazione super, condita da ben 5 aces e 16 punti messi in cascina che la nominano top scorer della squadra. Dall’altro lato, monumentale la prestazione dell’opposto umbro Alessandra Capezzali, vera e propria anima della Lucky Wind con 23 punti messi a segno, di gran lunga la miglior giocatrice offensiva dell’incontro. Dopo la contemporanea vittoria di Cesena, era importante fare punti per tenere il passo della capolista e guadagnare punti sulle inseguitrici, Nottolini e Altino su tutte, visto lo scontro diretto proprio tra le due compagini in questa settimana giornata. «Sono contentissimo per il risultato portato a casa dalle ragazze. Non era facile fare punti in un campo come questo ma le ragazze hanno dato una grande risposta, nonostante i soliti problemi fisici che ci hanno colto in settimana». Era un match particolare anche per Valentina Barbolini, visto i trascorsi nella formazione umbra: «Sono stati 4 anni importanti quelli vissuti qui a Trevi. Sono contenta per l’ennesima vittoria della squadra». Settimana prossima si torna a casa. La Roana Cbf riceverà la Videomusic FGL di Castelfranco di Sotto, uscita sconfitta contro Montale Rangone. Ottava giornata che vedrà diversi scontri al vertice, a cominciare da Nottolini contro Trevi per proseguire con Altino, che riceverà Cesena, e con Montale che sfiderà la Timenet di Empoli: “Sarà una tappa delicata del campionato con punti preziosi a disposizione. Dovremo essere bravi ad affrontare ogni sfida col giusto piglio e la giusta concentrazione”. La Roana CBF corre veloce. Vittorie come questa danno il turbo per procedere la scalata alla classifica. Diretta su Radiostudio7, telecronaca il lunedì alle 21 ed in replica il martedì alle 15.30, il giovedì alle 16 e la domenica alle 14.30 sul canale 611 del digitale terrestre Marche ed in simulcast su Radiostudio7webtv in streaming.

Il tabellino

Lucky Wind Trevi PG : Di Arcangelo A. 2, Della Giovampaola I. ne, Tiberi M. 4, Monaci F. , Ciancio S. (lib. 1), Roani M. 9, Capezzali A. 23, Cruciani C. 12, Sabbatini M., Cappelli E. 10, Casareale S. 1. All. Sperandio

Roana CBF HR Volley MC: Pomili V. 11, Armellini G., Spitoni B. ne, Gobbi M. 14, Partenio S., Patrassi A., Malavolta G. ne, Costagli C., Peretti I. 11, Rita E. 16, Zannini S. (lib.), Di Marino C. 10, Barbolini V. 12. All. Paniconi

ARBITRI: Mazzocchetti – Angelucci

PARZIALI: 19-25 (26’) ; 25-22 (30’); 18-25 (25’); 25-27 (31’)

: Lucky Wind Trevi PG: 12 muri vincenti, 5 aces, 26 err avv., 42% in ricezione (18% perfetta), 30% in attacco. Roana CBF HR Volley MC: 8 muri vincenti, 13 aces, 24 err. avv., 52% in ricezione (21% perfetta), 37% in attacco