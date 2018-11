UNICAM - Il presidente del Parlamento Europeo, dopo la visita in città e la cerimonia all'auditorium Benedetto XIII, nel pomeriggio è atteso anche a Loreto e Lido di Fermo

Sarà Antonio Tajani a chiudere la cerimonia di inaugurazione del anno accademico numero 683 dell’università di Camerino, in programma domani a partire dalle 10,30. Il presidente del Parlamento Europeo interverrà dopo la relazione del rettore Unicam Claudio Pettinari nell’ambito della giornata che si svolgerà all’auditorium Benedetto XIII. Il tema scelto è “Ricerca, formazione, sviluppo: #Universitas Europa”, proprio ad evidenziare la maggiore apertura internazionale dell’ateneo (gli studenti stranieri che popolano Unicam sono il 10 per cento del totale). Il programma, prevede gli interventi del presidente della Regione Luca Ceriscioli, del sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui, dei rappresentanti, degli studenti Riccardo Cellocco, del personale tecnico ed amministrativo Stefano Burotti, del personale docente Barbara Re. Poi prenderà la parola il direttore generale Vincenzo Tedesco ed infine Pettinari e Tajani che domani, ricevuto alle 9,30 dal sindaco Gianluca Pasqui e dal capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, effettuerà un sopralluogo tra le vie del centro storico duramente colpito dal sisma (era già stato a Camerino nel febbraio 2017). Il presidente del Parlamento Europeo, dopo la cerimonia, visiterà il cantiere della nuova piazza e area commerciale di Camerino mentre alle 13,30 è previsto un incontro con i rappresentanti locali dell’associazione dei commercianti e degli artigiani, al Camerino City Park. Nel pomeriggio sarà invece a Loreto, dove visiterà l’istituto Einstein-Nebbia e incontrerà il sindaco Paolo Niccoletti e l’arcivescovo monsignor Fabio Dal Cin e alle 17,30 a Lido di Fermo, hotel Royal, per incontrare gli amministratori e gli eletti di Forza Italia nelle Marche.