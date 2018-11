TREIA - Il 25 novembre 1778 si è tenuta la prima sessione pubblica dell’istituzione riorganizzata in quell’anno quale centro per lo studio e la sperimentazione

L’Accademia Georgica compie 240 anni. Il periodo più fecondo per l’attività dell’Accademia Georgica è stato il Settecento, l’età dell’Illuminismo, la nota corrente di pensiero che generò nella sfera politica e sociale uno scardinamento delle secolari gerarchie fino al rivoluzionario grido “libertà, fraternità, uguaglianza”, che risuonerà anche sui territori marchigiani al seguito dell’armata napoleonica.

In quell’epoca una forte crisi economica investiva l’Europa a causa di un aumento demografico non compensato da un adeguato accrescimento produttivo. Mentre alcuni proponevano come soluzione un controllo delle nascite, la corrente fisiocratica e liberista vide nel progresso dell’agricoltura l’unico mezzo per arginare la crisi. Tali teorie si diffusero anche in Italia soprattutto per opera di numerose accademie che sorsero proprio per lo studio dell’agricoltura. Alcune, come la Georgica, si formarono sulle ceneri di vecchie istituzioni di tipo letterario ed erudito, altre si affermarono in relazione all’opera di sovrani riformatori fiancheggiandone spesso le iniziative.

Anche lo Stato pontificio era in preda ad una profonda crisi che l’incerta opera riformatrice di Pio VI non riusciva ad arrestare. Così le teorie fisiocratiche non ebbero difficoltà ad entrare nei territori della Chiesa e trovarono terreno fertile proprio a Treia dove alcuni intellettuali del luogo trasformarono l’antica Accademia dei Sollevati, sorta nel 1430, in un centro per lo studio e la sperimentazione in agricoltura, facendone la prima istituzione di tal genere dello Stato pontificio. Questo mutamento, che aveva come presupposto la necessità di sostituire agli sterili studi letterari e poetici dei soci, quelli ben più utili dell’agricoltura, venne suggerito ai fratelli treiesi Callisto e Fortunato Benigni dall’abate Riccomanni che risiedeva a Roma e che, già da alcuni anni, riallacciandosi alle teorie fisiocratiche, si dedicava a studi economici, interessandosi particolarmente ai provvedimenti da adottarsi per rendere più produttiva l’agricoltura, considerata come punto di partenza per un generale risveglio di tutta l’economia.

Questi propositi, riferiti “a voce ed in iscritto” dagli accademici Fortunato Benigni e Don Callisto Benigni, “furono accolti dai primitivi Sollevati” i quali, dopo un lungo periodo di inattività, si erano ricostituiti in società nel 1778, per interessamento soprattutto del socio Angelo Grimaldi.

Il primo atto costitutivo del “nuovo” sodalizio fu il cambiamento del nome in Accademia Georgica (dal greco “agricoltura”) dei Sollevati e dello stemma, raffigurante un aratro, simbolo dei nuovi studi, una colonna di porfido di ordine toscano e, sopra di essi, il sole fecondatore della terra. Fu deciso di predisporre e approvare un nuovo statuto e si progettò l’acquisto di un orto botanico e l’istituzione di una biblioteca. La prima “sessione pubblica” dell’Accademia Georgica si aprì il 25 novembre 1778, con una dissertazione di Fortunato Benigni. In essa l’autore, tra l’altro, rivendicava alle persone illuminate, cioè “fornite di buona pratica e teoria”, il compito di istruire i lavoratori della terra nelle nuove pratiche colturali al fine di raggiungere, anche con il loro apporto, effettivi progressi in agricoltura. Per l’occasione fu anche realizzata una composizione poetica in canto da parte dell’accademico Sollevato Agostino Giezzi e musicata da Giovanni Marcacciani, maestro di cappella di Montecchio.

Condividendo le teorie che sottolineavano l’importanza del settore agricolo nell’ambito dell’economia di uno Stato, gli accademici volsero la loro attenzione al rinnovamento dell’agricoltura nello Stato pontificio e nelle Marche in particolare, della cui arretratezza erano ben consapevoli.

Per rendere possibile l’attuazione di provvedimenti innovatori in agricoltura, gli Accademici erano convinti di dover rimuovere il grosso ostacolo costituito dall’ignoranza nella quale versavano, beninteso in misura e modi diversi, i proprietari terrieri, i fattori e i contadini che costituivano “le tre classi agricole e fondamentali della provincia”. Molti dei proprietari si disinteressavano della conduzione dei loro fondi, pensando che “pregiudicasse alla nobiltà dirigere i lavori campestri”. I contadini, riferisce il Benigni, “non sanno né leggere né scrivere […] ostinatissimi nelle tradizioni […] si spaventano al solo udire il nome di una nuova agricoltura e di un nuovo prodotto”. Anche i rappresentanti della classe “intermediaria”, quella dei fattori, vengono descritti dal Benigni come individui per la maggior parte ignorantissimi e che “nulla hanno a cuore che il smungere ed opprimere i poveri coloni”. Gli Accademici insistettero, dunque, sulla necessità di diffondere le nuove idee e le realizzazioni concrete proprie della nuova agronomia, fra tutte le classi, senza distinzione alcuna, rompendo il velo dell’ignoranza dei contadini e dei proprietari attraverso l’insegnamento e facendo esperimenti di nuove colture.

Sulla base di questo programma l’Accademia treiese iniziò la sua intensa attività di ricerca e di sperimentazione. La grande varietà dei temi affrontati è la più chiara testimonianza della nuova mentalità tecnico-scientifica, illuministica, che si andava diffondendo tra gli Accademici di quello scorcio di fine Settecento. Per certi aspetti, poi, gli Accademici treiesi furono anche dei pionieri e dei precorritori dei nostri tempi, ad esempio, quando inviduarono e tentarono di risolvere problemi che poi nella nostra epoca hanno assunto un livello di assoluta centralità, cioè i problemi in materia di ecologia ed ambiente. Prima che la chimica si affermasse compiutamente l’Accademia treiese propugnava l’utilità di una “via biologica” nella difesa delle coltivazioni.

Gli intenti dell’Accademia Georgica non solo hanno travalicato i confini ristretti dell’iniziativa localistica ma hanno anche superato l’ambito specifico di interessi strettamente tecnici e scientifici, promuovendo tutta una serie di progetti di ordine sociale, civile ed economico: segnò uno straordinario momento di attività politica e culturale e il suo impegno rappresenta il primo esempio, nello Sato pontificio, di una istituzione culturale che, grazie ai suoi propositi “illuminati”, riuscì ad operare in stretta collaborazione con i riformatori presenti nel governo.

Ancora oggi l’Accademia offre un importante sussidio allo sviluppo culturale della realtà regionale e rimane il punto di riferimento di studiosi e di ricercatori non solo nazionali.

Negli ultimi anni il Magistrato Accademico ha concentrato gli sforzi economici e le proprie risorse umane nella messa in sicurezza degli importanti contenuti culturali custoditi, avviando una serie di procedure volte al riordino dell’intero patrimonio archivistico, librario e artistico, mediante l’utilizzo di sistemi convenzionali, anche informatici, finalizzati non solo alla tutela ma anche alla maggiore e moderna fruibilità. Inoltre l’Accademia ha inteso orientare la propria attività offrendo alle giovani generazioni in possesso di adeguate competenze la possibilità di una seria esperienza di lavoro volta soprattutto ad arricchire le singole conoscenze ed esperienze: una moderna filosofia adottata tendente a dimostrare come l’ottimizzazione di modeste risorse economiche, l’organizzazione delle abilità di molti volontari e le competenze dei giovani riescano a valorizzare i beni culturali.