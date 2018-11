LE INIZIATIVE in occasione della giornata internazionale: domenica nel comune settempedano bandiere a mezz'asta, domani alle 16 nella città del sindaco Leonardo Catena iniziativa del Cif

San Severino e Montecassiano in campo contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale il Comune del sindaco Rosa Piermattei ha deciso di dare un segnale di solidarietà con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto domenica 25 novembre. «Nonostante l’impegno nel promuovere il rispetto della dignità della persona e il principio di pari opportunità, troppo spesso ci si rende conto che non si riesce a fare abbastanza per combattere e prevenire fenomeni di inaudita violenza» spiega il Comune. L’ultimo caso a Civitanova sabato scorso quando la 30enne Alina Emilia Pavel è stata aggredita dal fidanzato che le ha tirato addosso dell’acido e poi l’ha accoltellata. Il Comune sottolinea, nel motivare la decisione di esporre le bandiere a mezz’asta, che nei primi sei mesi del 2018 sono state uccise solo in Italia 44 donne, il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Contro la violenza sulle donne, il consigliere comunale con delega alle Pari opportunità, Michela Pezzanesi, la scorsa settimana ha firmato la Carta europea per l’uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e regionale con la quale l’amministrazione settempedana si è impegnata a dare attuazione ad un principio fondamentale del diritto comunitario e della nostra Costituzione: quello dell’uguaglianza tra donne e uomini. La Carta, infatti, mira a far mettere in campo tutte quelle azioni che garantiscano il godimento del diritto di pari opportunità fra donne e uomini a tutti i livelli: politico, economico, sociale e culturale.

Una panchina rossa invece a Montecassiano per ricordare, ogni giorno, il dramma delle donne vittime di violenza. Sarà posizionata domani nel cortile di San Giacomo. L’iniziativa – che si svolgerà a partire dalle 16 – è organizzata dal Cif (Centro italiano femminile) di Montecassiano in collaborazione con l’amministrazione comunale ed è patrocinata dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche. Nel corso del pomeriggio si susseguiranno letture tematiche organizzate dalla biblioteca comunale “R. Giorgi” e dall’associazione teatrale Tuttascena. L’idea di installare una panchina rossa in ogni comune d’Italia è stata lanciata dagli Stati Generali delle Donne, la panchina rappresenta un monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Il fine è proprio quello di promuovere un percorso di sensibilizzazione e di informazione.