CINGOLI - La soddisfazione di Legambiente dopo il no al nuovo progetto: «Per promuovere il centro storico, la città ha bisogno di ben altri progetti, che puntino sull’identità storica e culturale del territorio e non solo sulla filiera scolastica»

«Accogliamo con soddisfazione il parere negativo espresso dalla Regione e dalla Soprintendenza sul progetto di costruzione del nuovo polo scolastico nel Parco della Portella a Cingoli, vera identità storica e morfologica della città. Per promuovere il centro storico, Cingoli ha bisogno di ben altri progetti, che puntino sull’identità storica e culturale del territorio e non solo sulla filiera scolastica. Ci auguriamo che già dall’incontro di questa sera organizzato dall’amministrazione comunale, le istituzioni lavorino assieme a Legambiente, alle altre associazioni e alla comunità locale per preservare al meglio il “Balcone delle Marche” e per individuare proposte di sviluppo locale in nome di un reale potenziamento di tutto il territorio cingolano e dei comuni limitrofi». Questo il commento di Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, riguardo il parere negativo dell’ufficio urbanistica della Regione e della Soprintendenza sull’area del Parco della Portella come sede del nuovo polo scolastico di Cingoli. Solo pochi mesi fa, infatti, Legambiente aveva espresso pareri fortemente negativi riguardo il progetto. Secondo l’associazione, infatti, in nome di un illusorio sviluppo del centro storico, avrebbe compromesso un’area di raro interesse ambientale, tra l’altro sottoposta a vincolo di tutela integrale permanente dettato dal Piano paesistico ambientale regionale. Oltre a Legambiente Marche, al grido di protesta di moltissimi cittadini si erano unite anche altre associazioni, tra cui “Italia Nostra Macerata”, il “Forum italiano dei movimenti per la Terra e il paesaggio”, il “Forum nazionale Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i territori” ed “Emergenza Cultura – in difesa dell’art. 9”.