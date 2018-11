ABBATTUTE diverse piante dal servizio manutenzioni dell'Ente per garantire la pubblica incolumità

Abbattuti diversi alberi dal servizio manutenzioni del Comune di Tolentino. In una nota l’ente comunica gli interventi effettuati e quelli da compiere nei prossimi giorni, visto che le piante e i rami «mettevano in pericolo la pubblica incolumità». Interventi che rientrano «nelle normali attività di monitoraggio del patrimonio arboreo comunale, intensificata anche in considerazione dei recenti eventi catastrofici causati dalle condizioni climatiche eccezionali che stanno interessando diverse zone del nostro Paese con l’intento di prevenire incidenti dovuti alla caduta di rami o di alberi sugli spazi pubblici, cercando di garantire la piena sicurezza dei cittadini». Tutte le piante sono state visionate dal personale tecnico del Comune con il supporto dei Carabinieri Forestali. «Alcune situazioni di potenziale pericolo, come quelle in viale Vittorio Veneto sono state segnalate anche da alcuni residenti preoccupati per lo stato di alcuni alberi», si legge nella nota. «Con ordinanza è stato disposto l’abbattimento di questi alberi al fine di tutelare l’incolumità pubblica: due pini d’aleppo in Via Tagliamento, uno secco in piedi e l’altro con il tronco fortemente danneggiato e inclinato e con le zolle di radicazione sollevate su di un lato, una quercia fortemente inclinata sulla strada comunale denominata Corta della Bura, un pino domestico secco in piedi all’interno del Parco Isola D’Istria, un tiglio irrimediabilmente danneggiato in Piazza Cavour».

Inoltre l’ente comunica l’intervento compiuto «su altre piante, sempre ubicate sul territorio comunale in quanto anche queste creano pericolo per la pubblica incolumità nonché creano danni alle infrastrutture pubbliche: un pino d’aleppo fortemente inclinato all’interno dei giardini “John Lennon” con pericolo di caduta sul sottostante parco giochi e aree pubbliche circostanti, un pino d’aleppo fortemente inclinato e con le zolle di radicazione sollevate su di un lato situato all’interno dell’area ove è situata la tensostruttura del Centro Sportivo Italiano in viale Vittorio Veneto, con pericolo di caduta sulla tensostruttura stessa utilizzata per attività sportive, un pino domestico secco in piedi all’interno dei giardini di viale Giovanni XXIII e prospiciente Via Ramundo, due pini d’aleppo fortemente inclinati ed un cipresso secco in piedi all’interno del parco del villaggio scolastico Don Bosco ove sono situati degli impianti sportivi con pericolo di caduta sulle aree e impianti fruiti e utilizzati dagli scolari. Infine si comunica che sono state abbattute anche alcune piante non protette presso la Scuola Lucatelli. L’abbattimento si è reso necessario per poter procedere all’allestimento del cantiere per la realizzazione della nuova palestra. Da lunedì 26 novembre giorno di inizio dei lavori, verranno abbattute ulteriori piante, sempre non protette che occupano l’area di cantiere».