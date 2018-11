RICONOSCIMENTI - Il pilota di Montecosaro è stato ricevuto dal presidente Luna e dal vice Torresi: «La mia prima corsa a 3 anni, sogno la Moto Gp. Devo ringraziare Valentino Rossi e la sua Academy»

Il presidente del Coni Marche Fabio Luna ha incontrato questo pomeriggio nella sede del Comitato regionale, al PalaPrometeo Estra Rossini di Ancona, il campione regionale di motociclismo Lorenzo Baldassarri. Insieme al presidente Luna anche il vice presidente Giovanni Torresi, e il rappresentante di giunta, Marco Porcarelli.

Nato a San Severino Marche nel 1996, di Montecosaro, Balsassarri è una giovane promessa del motociclismo nazionale. Attualmente in Moto2, in sella alla sua Kalex con il team Pons, categoria nella quale ha collezionato successi nell’ultimo anno, Baldassarri punta alla Moto Gp. «È il sogno di ogni pilota – afferma – e naturalmente anche il mio». La sua prima volta in moto è stata a 3 anni e mezzo, racconta, prima in minicross e poi sull’asfalto. La prima gara a 7 anni. «La velocità e le moto ce le ho nel sangue». Merito anche, come egli stesso ammette, della sua terra d’origine, le Marche “da sempre terra di motori”. Non a caso uno dei suoi “mentori” è il campione mondiale Valentino Rossi, che lo ha voluto nella sua Vr 46 Academy. «È stata una grande opportunità e a Valentino bisogna riconoscere il merito di aver capito che in Italia il motociclismo stava perdendo terreno, non si stavano più formando piloti, come ad esempio in Spagna. E lui dopo 9 Mondiali ha deciso di trasmettere i suoi segreti, le sue conoscenze ai giovani talenti ed oggi quella scelta lungimirante sta dando i suoi frutti». Baldassarri, per la prima volta al Coni Marche, si è detto: «Onorato di essere stato ricevuto e dei riconoscimenti del Comitato». Orgogliosi di accogliere il giovane campione nella sede del Coni Marche, i vertici del Comitato regionale. «È stato uno degli impegni che ho assunto sin dall’inizio del mio mandato: incontrare ufficialmente i campioni e le eccellenze dello sport marchigiano nella sede del Coni Marche che è la casa di tutti gli sportivi – le parole del presidente Fabio Luna –. È un onore avere qui con noi oggi Lorenzo Baldassarri. Un campione giovanissimo che non solo ha collezionato importanti successi negli ultimi anni, ma che rappresenta uno dei migliori piloti italiani. A lui va il nostro augurio di un futuro ancora più ricco di vittorie. L’incontro di oggi – aggiunge Luna – vuole essere anche un omaggio al mondo del motociclismo regionale, che come sappiamo rappresenta una delle realtà sportive più rilevanti delle Marche, come ha ricordato lo stesso Lorenzo».