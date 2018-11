LIBRI - L'imprenditore civitanovese ha presentato il suo primo romanzo dal titolo "Marquesas"

Un action thriller che mette insieme atmosfere esotiche e la vita avventurosa di un ex poliziotto. E’ l’esordio alla letteratura di Andrea Pellegrini, imprenditore civitanovese che ha presentato nei giorni scorsi nello spazio multimediale San Francesco a Civitanova Alta il suo primo romanzo dal titolo “Marquesas”. Un viaggio immaginario in una terra lontana e suggestiva come la Polinesia francese. Il libro è ispirato alla vera storia di Teddy Moux, ex poliziotto tahitiano esperto di combattimenti corpo a corpo. Un debutto che intreccia insieme luoghi esotici, la difficile storia familiare del protagonista e una serie di omicidi, con un passato che si riaffaccia prepotentemente e con violenza nella vita del protagonista, oggi tranquilla guida di pesca sportiva. Un romanzo che era nel cassetto da tempo e che ha visto la luce solo ora. Noto per la storia imprenditoriale familiare, Andrea Pellegrini ha scoperto una nuova vena artistica con la scrittura. “Marquesas” è la prima pubblicazione che precede di qualche mese l’uscita di un nuovo lavoro, stavolta scritto a quattro mani con un altro “scrittore per caso”, il dottor Gianni Giuli direttore del dipartimento per le dipendenze patologiche dell’Area vasta 3. Stavolta sarà un giallo ambientato tra Roma e le Marche.