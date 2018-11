ATLETICA - La portacolori della società di Macerata si impone nella 44esima edizione della “Carsolina” (Trieste). Tutti i risultati della prima prova del Grand Prix giovanile di cross a Tolentino riservato alle categorie ragazzi, cadetti e allievi

Ultime gare in pista a ottobre, a novembre è già iniziata la stagione di corsa campestre. Non c’è mai sosta nell’atletica leggera e in questo periodo, che sembrerebbe di calma in attesa dell’attività indoor, sono invece in grande movimento i mezzofondisti impegnati sia nell’attività nazionale che nel Gran Prix giovanile di cross, che si sviluppa in quattro tappe, l’ultima il 30 dicembre. Nel primo cross del calendario nazionale c’è stato subito un acuto importante quello di Eleonora Vandi che nella 44^ Edizione della “Carsolina” (Trieste) ha esordito con una bella vittoria in 5’47”, sulla insolita distanza dei 2.000 metri.

Sui prati di Sgonico in Friuli la brava Eleonora, argento e bronzo ai Campionati Italiani assoluti a Pescara in settembre, ha dimostrato di essere in grande spolvero mettendosi alle spalle nomi importanti come: Elisa Bortoli arrivata in 5’50”, Giulia Aprile (campionessa italiana in carica dei 1500 metri) a 7” entrambe del C.S.Esercito, Elena Bellò delle FF.AA. e Joyce Mattagliano anche lei Esercito tutte atlete della nazionale. La prova era una indicativa per la composizione della formazione che 9 dicembre a Tilburg (NED) parteciperà ai Campionati Europei di corsa campestre che prevedono, oltre alle gare canoniche, anche un’inedita staffetta 4 x 1500, con un quartetto composto da due maschi e due femmine; un modo interessante per coinvolgere nell’attività sui prati anche corridori veloci che in pista prediligono 800 e 1500. La seconda indicativa si svolgerà proprio nella Marche nel VI Cross della Valmusone organizzato dalla Bracaccini Osimo il 25 novembre. A casa Avis tutti sono contenti già per il totale recupero di un’atleta di punta, ma l’obiettivo che si presenta è molto stimolante. Nella stessa data i giovani biancorossi erano invece a Tolentino nella prima prova del Grand Prix giovanile di cross, ottimamente organizzato dalla Crazy Sport nel parco comunale di via Ugo La Malfa e riservato alle categorie ragazzi, cadetti e allievi.

In questa prova brillante vittoria di Barkinde Mamadou Diallo negli allievi, con terzo posto per Nicholas Gironelli e Andrea Virgili quarto. Bel secondo posto di Federico Vitali fra i cadetti con Leonardo Storani al 10° posto. Nelle cadette da segnalare il sesto posto per Margherita Forconi con Serena Giorgetti in nona posizione. Le categorie ragazzi-e chiudono la gara con un buon ottavo posto per Bernando Matcovich con Rachele Tittarelli decima nelle ragazze. Nelle gare di contorno vittoria senza storia di Ilaria Sabbatini nelle categorie assolute femminili, con Chiara Cecchini seconda nelle junior, mentre nei maschi secondo junior è stato Ndiaga Dieng. L’apertura della manifestazione è stata delle sempreverdi dell’Avis, Francesca Raschioni, Alberta Zamboni, Paola Bettucci, Cristiana Cervigni e Serenella Tiberi ciascuna impegnata nella sua categoria.

(foto di Maurizio Iesari)