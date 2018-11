MACERATA - L'esponente di Popolari Marche-Udc esprime apprezzamento per la stretta sul gioco

Crociata contro il gioco d’azzardo, il consigliere regionale Luca Marconi (Popolari Marche-Udc) sulle disposizioni del questore Antonio Pignataro: «soddisfazione per le iniziative che sta assumendo per una corretta e puntuale applicazione della normativa in tema di gioco d’azzardo patologico». Il consigliere Marconi sottolinea che la «azzardopatia è un male terribile che sta consumando e distruggendo migliaia di famiglie della nostra regione. Per questo va contenuto il più possibile operando sia sul versante della legge che su quello culturale e sociale. Il questore di Macerata – ha aggiunto – va in questa direzione e ci aiuta e ci conforta facendo intendere come lo Stato, seppur legittimando il gioco, compia tutte le azioni necessarie affinché questo sia contenuto dentro parametri accettabili». Tra gli obblighi dei titolari di esercizi ci sono il divieto d’accesso e l’uso di tutti i tipi di gioco, fino alle 13, ai minori di anni 18 nei giorni di lezione scolastiche. Inoltre quello di vietare ai minorenni i giochi con vincita in denaro, e l’ingresso e la permanenza in luoghi di maggiore rischio, come le agenzie di scommesse e le sale Vlt. «La nostra legge regionale sul gioco d’azzardo è un pilastro in questa importante battaglia civile cercando di prevenire con le famose distanze fra luoghi di gioco e importanti luoghi di aggregazione come le scuole, ma soprattutto con una grande campagna di educazione al gioco sano e mettendo in allerta sui terribili rischi della dipendenza patologica del gioco d’azzardo».